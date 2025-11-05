Connect with us

Eveniment

APA CTTA Alba va monta 40.000 de contoare inteligente. Citirea consumului se va face automat, fără acces la contor

Publicat

acum 1 minut

APA CTTA Alba va monta 40.000 de contoare inteligente. Citirea consumului se va face automat, fără acces la contor.

Compania a anunțat miercuri că a semnat un contract pentru achiziționarea a 40.000 de contoare de apă rece inteligente, de tip ultrasonic, dotate cu module radio care permit transmiterea automată a datelor.

Prin implementarea acestor contoare inteligente, citirea indexului se va face de la distanță, direct în baza de date a operatorului, fără a mai fi necesar accesul fizic la căminul contorului.

Astfel, se elimină situațiile în care accesul la contoare este dificil sau imposibil, în special în cazul branșamentelor amplasate pe proprietăți private.

„Noile module radio vor transmite informații despre contor, cum ar fi indexul de consum, direct în baza de date a APA CTTA SA Alba.

După montarea noilor module, utilizatorii nu vor mai trebui să transmită citirea contorului, urmând ca facturarea să se facă automat, pe baza datelor primite de la modulul radio”, a declarat Cornel Ștefan Bardan, directorul general al companiei.

Reprezentanții APA CTTA precizează că proiectul urmărește eficientizarea și digitalizarea serviciilor, reducerea erorilor de citire și îmbunătățirea comunicării cu utilizatorii.

Noile contoare vor contribui, de asemenea, la detectarea rapidă a pierderilor de apă și la o administrare mai transparentă și modernă a consumului.

Potrivit  Autoritatății Naționale  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Public (ANRSC_, la 1 noiembrie 2025, APA CTTA Alba un tarif de 7,44 de lei pe metrul cub de apă potabilă și un preț la canalizare de de 7,62 de lei pe metrul cub, la care se adaugă TVA.

Operatorul din Alba se află pe locul 32 la prețul apei potabile și pe locul 11 la prețul canalizării, din 47 de operatori din România.

Cea mai scumpă apă este la Brăila (10,39 lei pe metrul cub) și la Vaslui (10,33 de lei pe metrul cub).

Lista completă a prețurilor la apă în funcție de operator, poate fi consultată AICI.

Etichete:
Avatar Ovidiu Hategan

Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

APA CTTA Alba va monta 40.000 de contoare inteligente. Citirea consumului se va face automat, fără acces la contor
Evenimentacum 16 minute

Cum va fi vremea în iarna 2025-2026, în România. Evoluția vortexului polar ce poate schimba brusc condițiile meteo din Europa
Evenimentacum O oră

Călin Georgescu ar fi urmat să fie extras din țară printr-o angajare fictivă la Viena. Steograme din dosarul rezerviștilor
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 23 de ore

Centru de date și arhivă la Alba Iulia. Documentația PUZ pentru amenajarea locației, pregătită pentru aprobare
Administrațieacum o zi

Amenzi de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care nu sunt politicoși cu funcționarii publici. Propunere în Parlament
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 4 ore

Rabla Auto 2025: persoanele fizice se pot înscrie în program, de joi, 6 noiembrie. Valoarea ecotichetelor
Economieacum 4 ore

TOPUL firmelor din Alba. În 13 noiembrie, cele mai puternice companii din județ vor fi premiate de Camera de Comerț și Industrie
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Senatul a adoptat tacit proiectul de lege privind reducerea la 300 a numărului de parlamentari. Ce condiții pun șefii Coaliției
Alegeri parlamentare 2024
Evenimentacum 3 zile

Sondaj CURS: AUR rămâne principalul partid în opțiunile de vot. Jumătate dintre români ar susține suspendarea președintelui
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Băiatul cu părul albastru, Andrei Raţiu
Evenimentacum 3 zile

Fotbalistul originar din Alba, Andrei Rațiu, este cel mai rapid fotbalist din Europa în acest sezon. Analiză Mundo Deportivo
Evenimentacum o săptămână

Jucătoarea de tenis din Alba Iulia, Miriam Bulgaru, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Irapuato din Mexic
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 20 de ore

Premieră muzicală internațională la Sebeș: Pianista japoneză Chiyo Hagiwara a lansat un CD cu piese compuse de Josef Filtsch
Evenimentacum 22 de ore

Câte zile libere vor avea românii de 1 Decembrie, Crăciun și Revelion. Minivacanțele de sărbători, în iarna 2025-2026
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum 2 săptămâni

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 6 ore

„Nu tehnologia vindecă, ci omul din spatele ei”. Lecția profesorului Marcel Tanțău, unul dintre cei mai apreciați medici români
Evenimentacum o zi

Noi reguli pentru medici. A fost aprobat noul Cod de Deontologie Medicală. Ce trebuie să respecte
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

uab admitere 2024 admiterea de toamna Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia
Educațieacum 22 de ore

Cum influențează deciziile manageriale o companie. Competiție internațională la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Educațieacum o zi

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Alba Iulia împlinește un deceniu de activitate. Eveniment aniversar
Mai mult din Educatie