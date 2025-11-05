APA CTTA Alba va monta 40.000 de contoare inteligente. Citirea consumului se va face automat, fără acces la contor.

Compania a anunțat miercuri că a semnat un contract pentru achiziționarea a 40.000 de contoare de apă rece inteligente, de tip ultrasonic, dotate cu module radio care permit transmiterea automată a datelor.

Prin implementarea acestor contoare inteligente, citirea indexului se va face de la distanță, direct în baza de date a operatorului, fără a mai fi necesar accesul fizic la căminul contorului.

Astfel, se elimină situațiile în care accesul la contoare este dificil sau imposibil, în special în cazul branșamentelor amplasate pe proprietăți private.

„Noile module radio vor transmite informații despre contor, cum ar fi indexul de consum, direct în baza de date a APA CTTA SA Alba.

După montarea noilor module, utilizatorii nu vor mai trebui să transmită citirea contorului, urmând ca facturarea să se facă automat, pe baza datelor primite de la modulul radio”, a declarat Cornel Ștefan Bardan, directorul general al companiei.

Reprezentanții APA CTTA precizează că proiectul urmărește eficientizarea și digitalizarea serviciilor, reducerea erorilor de citire și îmbunătățirea comunicării cu utilizatorii.

Noile contoare vor contribui, de asemenea, la detectarea rapidă a pierderilor de apă și la o administrare mai transparentă și modernă a consumului.

Potrivit Autoritatății Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Public (ANRSC_, la 1 noiembrie 2025, APA CTTA Alba un tarif de 7,44 de lei pe metrul cub de apă potabilă și un preț la canalizare de de 7,62 de lei pe metrul cub, la care se adaugă TVA.

Operatorul din Alba se află pe locul 32 la prețul apei potabile și pe locul 11 la prețul canalizării, din 47 de operatori din România.

Cea mai scumpă apă este la Brăila (10,39 lei pe metrul cub) și la Vaslui (10,33 de lei pe metrul cub).

Lista completă a prețurilor la apă în funcție de operator, poate fi consultată AICI.

Ovidiu Hategan Citește toate articolele Ovidiu Hațegan este absolvent al Facultății de Jurnalistică a Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și al unui master în domeniul comunicării și publicității, în cadrul aceleiași instituții de învățământ. A lucrat timp de mai mult timp la ziare precum România liberă - Ediția de Transilvania vezi mai mult ...

