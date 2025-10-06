Apel pentru donare de sânge în Alba. Este nevoie urgentă de grupele 0 pozitiv, 0 negativ, A negativ și B pozitiv

Centrul de Transfuzie Sanguină Alba a lansat luni, 6 octombrie, un apel urgent către cetățenii cu grupele 0 pozitiv, 0 negativ, A negativ și B pozitiv care pot dona sânge, pentru cazuri deosebit de grave.

„Avem nevoie urgent de donatori cu grupele 0 pozitiv, 0 negativ, A negativ și B pozitiv , pentru cazuri deosebit de grave. Pacientii respectivi au primit sânge și trombocite, dar în continuare, ei trebuie să fie transfuzați pentru a fi salvați. Stocurile de sânge la aceste grupe sunt mici sau chiar foarte mici.

Vă așteptăm la donare! Vă mulțumim”, au scris reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, pe pagina de Facebook.

Donatorii sunt așteptați la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din Alba Iulia, de luni până vineri, în intervalul orar 7:30 – 11:00.

De asemenea, pentru informații suplimentare, cetățenii pot apela numărul de telefon 0258.834.050.

