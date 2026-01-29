Connect with us

Armata, Biserica, Poliția sau Parlamentul: Care sunt instituțiile în care au încredere românii. Sondaj INSCOP

Modificare la legea achizițiilor publice

Cel mai recent sondaj INSCOP relevă că instituțiile în care românii au cea mai mare încredere sunt Biserica, Armata și Poliția. Față de barometrele anterioare, Biserica și Poliția au câștigat teren, iar Parlamentul este pe ultimul loc.

Biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere, potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a.

Dintre românii incluși în sondaj, 63,9% au declarând că au destul de multă și foarte multă încredere în această instituție (față de 57,7% în iulie 2025).

Urmează Armata, cu un capital de încredere de 61.8% (față de 63% în iulie 2025) și Poliția cu 50% (față de 43.2% în iulie 2025).

Clasamentul este continuat de Președinție cu 27.9% (față de 34.8% în iulie 2025), Justiție cu 25.4% și Guvern cu 18.4% (față de 20.4% în iulie 2025).

Pe ultima poziție se situează Parlamentul cu 11.9% încredere destul de multă și foarte multă (față de 14.5% în iulie 2025).

Cine are încredere în Biserică, Armată și celelalte instituții

Potrivit concluziilor sondajului, au încredere în Biserică mai ales votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din mediul rural.

Votanții PSD și PNL, persoanele de peste 60 de ani, locuitorii din mediul rural sunt categoriile care au cea mai multă încredere în Armată.

Au încredere în Poliție mai ales votanții PSD și PNL, tinerii sub 30 de ani, angajații la stat.

Votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din urbanul mare, angajații la stat sunt categoriile care au cea mai multă încredere în Președinție.

Votanții PSD și AUR, persoanele între 18 și 44 de ani, cei cu educație primară au mai multă încredere în Justiție decât restul populației.

Au încredere în Guvern în special: votanții USR și PNL, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București.

Votanții PSD, PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, locuitorii din București au încredere în Parlament în proporții mai ridicate decât restul populației.

Instituțiile percepute ca „nepolitice” domină încrederea publică

„Instituțiile percepute ca „nepolitice” domină încrederea publică. Biserica și Armata rămân repere simbolice de stabilitate și identitate, semn că populația caută ancore de continuitate în afara jocului politic propriu-zis. Este un tipar clasic în societăți cu neîncredere structurală în clasa politică.

Instituțiile politice sunt captive într-un deficit structural de credibilitate. Nu vorbim doar de nemulțumiri conjuncturale, ci de o neîncredere cronicizată în instituțiile reprezentative. Asta indică o ruptură între cetățeni și mecanismele clasice ale democrației reprezentative, ceea ce alimentează populismului,  discursul anti-sistem și formulele radicale de reprezentare politică”, declară Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a a fost realizat în perioada 12-15 ianuarie, utilizând interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), pe un eșantion de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

