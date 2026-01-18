APIA primește deconturi și documente justificative pentru plăți privind bunăstarea animalelor până în 2 februarie

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat că primește deconturi justificative, până în 2 februarie, de la beneficiarii care și-au asumat angajamente pentru Intervenția DR-06 – „Bunăstarea animalelor”.

Este vorba despre pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilo.

Până în 2 februarie inclusiv, aceștia pot completa și depune online deconturile justificative aferente trimestrului IV al anului 2025.

Completarea și depunerea deconturilor se realizează online, prin accesarea site-ului oficial al APIA, www.apia.org.ro, utilizând browserul Google Chrome.

Pentru îndrumare, beneficiarii pot consulta secțiunea „Instrucțiuni completare/ depunere” din cadrul paginii dedicate Intervenției DR-06 – „Bunăstarea animalelor”, care conține pașii necesari pentru completarea și depunerea online a deconturilor aferente pachetului a) și pachetului b).

Deconturile trebuie să fie însoțite de documentele justificative specifice fiecărui pachet, conform ghidurilor disponibile pe site-ul APIA, respectiv:

Ghidul informativ – Pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, ediția II;

Ghidul informativ – Pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, ediția II.

Doconturile transmise vor sta la baza verificării datelor în aplicațiile electronice de gestionare a Intervenției DR-06 și a efectuării verificărilor administrative ulterioare, potrivit APIA.

