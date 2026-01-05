Connect with us

Aproape 9.200 de locuințe din Alba nu au curent electric. Situația s-a agravat de la ultima raportare a autorităților

Publicat

acum O oră

Autoritățile din Alba au anunțat că aproape 9.200 de locuințe din județ nu au curent electric din cauza viscolului. În ciuda unui număr foarte mare de echipe ale DEER Alba, aflate în teren, situația s-a înrăutățit față de ora 15:00. 

Dacă la ora 15:00, numărul locuințelor rămase fără energie electrică era de 8.791, la ora 18:00, era deja vorba despre 9.196, cu toată intervenția zecilor de echipe aflate pe teren.

Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că echipele de intervenție sunt la datorie în Alba.

Situația din teren la 18:00 este următoarea:

  • Alimentare cu Energie Electrică: Numărul utilizatorilor nealimentați este de 9.196. În prezent, un numar de 36 echipele DEER – Sucursala Alba se află în teren.
  • Cele 7 generatoare puse la dispoziția DEER - Sucursala Alba de către IGSU alimentează cu energie electrică utilizatori din UAT Avram Iancu, Cîmpeni, Ciuruleasa, Abrud, Vidra, Sălciua de Jos.
  • Circulația pe autostrăzi, drumurile naționale și județene se desfășoară în condiții de iarnă. Se intervine pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 98 utilaje.

Monitorizarea situației și coordonarea tuturor acțiunilor continuă prin Centrul Județean de Conducere și Coordonare a Intervenției, toate instituțiile implicate fiind în alertă permanentă.

De asemenea, sunt probleme mari în ceea ce privește circulația în interiorul localităților. La Alba Iulia, administrația locală a fost complet depășită, ceea ce generează probleme mari de trafic pe străzile orașului.

