Controale ITM Alba la firme din județ. Amenzi de 9.000 de lei și zeci de avertismente. Ce nereguli au descoperit inspectorii

sediul ITM Alba

Publicat

acum 2 ore

Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 9.000 de lei și peste 50 de avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Printre deficiențe se numără dosarele incomplete ale angajaților și neacordarea repausului săptămânal.

Inspectorii de muncă din județul Alba au continuat controalele pentru combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, descoperind numeroase nereguli în perioada 19 - 23 ianuarie 2026.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 53 de unități, cu un număr total de 999 de salariați.

Inspectorii au constatat 107 deficiențe și au aplicat 2 sancțiuni, respectiv:

  • o amendă - 5.000 lei
  • un avertisment

Principalele deficienţe constatate în controale:

  • nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
  • nu au fost transmise în REGES-ONLINE în termenul legal, datele referitoare la încetarea contractelor individuale de muncă;
  • contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
  • nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
  • neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
  • neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
  • nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
  • dosarele personale sunt incomplete;
  • nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
  • nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
  • contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 33 de firme, fiind descoperite 53 de deficiențe.

Inspectorii ITM Alba au sancționat 33 angajatori cu o amendă de 4.000 de lei și 51 de avertismente.

Principalele deficienţe constatate în controale:

  • lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
  • lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
  • lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
  • lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
  • organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
  • lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
  • desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

 

