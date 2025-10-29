Aproape șapte ani și nici o sentință în cazul militarului mort prin electrocutare la Alba Iulia. În ce stadiu se află dosarul

Se împlinesc aproape șapte ani de la moartea prin electrocutare a militarului Alexandru Orosz, pe gara peronului din Alba Iulia. Șapte ani în care justiția din România nu a reușit să judece nici măcar o primă ședință, în dosarul deschis pentru ucidere din culpă.

Este vorba despre cazul militarului electrocutat mortal pe un tanc, pe care îl descărca pentru parada de 1 Decembrie 2018. Se întâmpla în data de 23 noiembrie 2018.

După aproape șapte ani de ”alba-neagra” și dosarul plimbat între instanțele din Cluj Napoca și Alba Iulia, procedura de cameră preliminară a fost finalizată.

Mai exact în data de 15 octombrie 2025, magistrații Curții Militare de Apel București au respins apelul unui plutonier major trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Asta după ce în vara anului 2025, Tribunalul Militar Cluj Napoca a admis rechizitoriul procurorilor, dar plutonierul a făcut apel. La instanța supremă militară din București, magistrații au dispus începerea judecății.

Alexandru Orosz a supraviețuit Afganistanului, dar și-a găsit sfârșitul pe 23 noiembrie 2018, în timp ce se pregătea să descarce de pe tren un tanc dotat cu baterie antiaeriană (Gepard).

Dosarul a fost plimbat de la o instanță la alta, dintr-un județ în altul, timp de șase ani. De la Parchetul Tribunalului Militar Cluj Napoca, la cel de la Alba Iulia, apoi a ajuns inclusiv pe rolul ÎCCJ care a stabilit că anchetatorii din Alba trebuie să se ocupe de caz.

După mai bine de șase ani, dosarul a ajuns iar de unde a plecat, la Parchetul Tribunalului Militar Cluj Napoca. Magistrații militari din Cluj Napoca îl vor judeca pe Nicoara F. Florin Danut plt. maj. pentru ucidere din culpă, în cazul morții militarului Orosz.

Cum s-a petrecut tragedia din 2018

Sunt aproape șapte ani de când reporterii alba24.ro documentează jocul de ping-pong, între procurorii din Alba și cei din Cluj și între Tribunalul Alba și Tribunalul Militar Cluj-Napoca.

Alexandru Orosz avea 33 ani, iar timp de 11 ani a fost militar în Armata României. Era mecanic conductor pe sistemul antiaerian GEPARD la Batalionul 3 Apărare Antiaeriană din Turda.

Tragedie înainte de parada de 1 Decembrie

În dimineața de 23 noiembrie 2018 era însărcinat să coboare un tanc dotat cu baterie antiaeriană (Gepard), de pe o garnitură de tren. Mașinăria trebuia să fie inclusă în parada de 1 Decembrie.

Doar că, atunci când a urcat pe tanc, cei 27.000 de volți din rețeaua electrică de deasupra l-au lovit în plin.

Trupul i-a luat foc, spre disperarea camarazilor săi și, acolo, pe peronul gării din Alba Iulia, s-a sfârșit.

După momentul electrocutării, s-au derulat scene greu de descris. Colegii militarului au început să urle şi să ceară întreruperea energiei electrice. Câţiva s-au urcat pe tanc și au reușit să stingă focul ce a cuprins hainele lui Alexandru, iar apoi să îl coboare pe colegul lor, pe peronul din beton.

Nu au putut, însă, să facă nimic mai mult. Minute în șir, în jurul lui Alexandru, camarazii au plâns în hohote, în așteptarea grea a echipelor de salvare, care nu mai aveau pe cine salva. Oameni, altfel duri, neajutorați în fața situației în care erau puși.

Imediat după sosirea echipajelor ISU și a criminaliștilor, zona a fost securizată, iar controlul a fost preluat de Armată. La fel, și comunicarea legată de ce s-a întâmplat.

La un moment dat, în zonă au apărut un civil în vârstă, care a izbucnit în plâns și pe care soldații l-au întâmpinat cu lacrimi și îmbrățișări. Atmosfera era atât de încărcată încât nici unul dintre jurnaliștii aflați în zonă nu a dorit să filmeze scena, considerând-o prea dură.

Alba-neagra cu dosarul

Inițial, dosarul a fost început de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Cluj-Napoca. Acolo, a stat prin sertarele procurorilor timp de aproape un an și jumătate.

La sfârșitul anului 2020, aceștia au declinat dosarul către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. La rândul lor, procurorii din Alba au considerat că este un conflict negativ de competență și au cerut declinarea dosarului.

În șase ani procurorii au reușit să arunce dosarul de la unul la altul până când parte din el a fost clasat. Mai exact, la un moment dat, un civil, angajat al CFR era cecetat, dar dosarul a fost clasat.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată în acest dosar.

