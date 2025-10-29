Connect with us

Eveniment

Aproape șapte ani și nici o sentință în cazul militarului mort prin electrocutare la Alba Iulia. În ce stadiu se află dosarul

al

Publicat

acum 2 ore

Se împlinesc aproape șapte ani de la moartea prin electrocutare a militarului Alexandru Orosz, pe gara peronului din Alba Iulia. Șapte ani în care justiția din România nu a reușit să judece nici măcar o primă ședință, în dosarul deschis pentru ucidere din culpă.

Este vorba despre cazul militarului electrocutat mortal pe un tanc, pe care îl descărca pentru parada de 1 Decembrie 2018. Se întâmpla în data de 23 noiembrie 2018.

După aproape șapte ani de ”alba-neagra” și dosarul plimbat între instanțele din Cluj Napoca și Alba Iulia, procedura de cameră preliminară a fost finalizată. 

Mai exact în data de 15 octombrie 2025, magistrații Curții Militare de Apel București au respins apelul unui plutonier major trimis în judecată pentru ucidere din culpă. Asta după ce în vara anului 2025, Tribunalul Militar Cluj Napoca a admis rechizitoriul procurorilor, dar plutonierul a făcut apel. La instanța supremă militară din București, magistrații au dispus începerea judecății.

Alexandru Orosz a supraviețuit Afganistanului, dar și-a găsit sfârșitul pe 23 noiembrie 2018, în timp ce se pregătea să descarce de pe tren un tanc dotat cu baterie antiaeriană (Gepard).

Dosarul a fost plimbat de la o instanță la alta, dintr-un județ în altul, timp de șase ani. De la Parchetul Tribunalului Militar Cluj Napoca, la cel de la Alba Iulia, apoi a ajuns inclusiv pe rolul ÎCCJ care a stabilit că anchetatorii din Alba trebuie să se ocupe de caz.

După mai bine de șase ani, dosarul a ajuns iar de unde a plecat, la Parchetul Tribunalului Militar Cluj Napoca. Magistrații militari din Cluj Napoca îl vor judeca pe Nicoara F. Florin Danut plt. maj. pentru ucidere din culpă, în cazul morții militarului Orosz.

Cum s-a petrecut tragedia din 2018

CITEȘTE ȘI: VIDEOREPORTAJ: Niciun vinovat în cazul militarului mort la Alba Iulia. În trei ani, procurorii au stabilit un cerc de suspecți

Sunt aproape șapte  ani de când reporterii alba24.ro documentează jocul de ping-pong, între procurorii din Alba și cei din Cluj și între Tribunalul Alba și Tribunalul Militar Cluj-Napoca.

Alexandru Orosz avea 33 ani, iar timp de 11 ani a fost militar în Armata României. Era mecanic conductor pe sistemul antiaerian GEPARD la Batalionul 3 Apărare Antiaeriană din Turda.

Tragedie înainte de parada de 1 Decembrie

În dimineața de 23 noiembrie 2018 era însărcinat să coboare un tanc dotat cu baterie antiaeriană (Gepard), de pe o garnitură de tren. Mașinăria trebuia să fie inclusă în parada de 1 Decembrie.

CITEȘTE ȘI: ”Alba-neagra” în ancheta militarului mort la Alba Iulia: Procurorii militari AU DECLINAT dosarul către Parchetul din Alba

Doar că, atunci când a urcat pe tanc, cei 27.000 de volți din rețeaua electrică de deasupra l-au lovit în plin.

YouTube video

Trupul i-a luat foc, spre disperarea camarazilor săi și, acolo, pe peronul gării din Alba Iulia, s-a sfârșit.

CITEȘTE ȘI: Cine este militarul care și-a pierdut viața în Gara din Alba Iulia. Avea 33 de ani și o fetiță de 5 ani

După momentul electrocutării, s-au derulat scene greu de descris. Colegii militarului au început să urle şi să ceară întreruperea energiei electrice. Câţiva s-au urcat pe tanc și au reușit să stingă focul ce a cuprins hainele lui Alexandru, iar apoi să îl coboare pe colegul lor, pe peronul din beton.

Nu au putut, însă, să facă nimic mai mult. Minute în șir, în jurul lui Alexandru, camarazii au plâns în hohote, în așteptarea grea a echipelor de salvare, care nu mai aveau pe cine salva. Oameni, altfel duri, neajutorați în fața situației în care erau puși.

CITEȘTE ȘI: Alexandru Orosz, care a supraviețuit în Afganistan, a murit în Absurdistan. Filmul complet al tragediei de la Alba Iulia

Imediat după sosirea echipajelor ISU și a criminaliștilor, zona a fost securizată, iar controlul a fost preluat de Armată. La fel, și comunicarea legată de ce s-a întâmplat.

YouTube video

La un moment dat, în zonă au apărut un civil în vârstă, care a izbucnit în plâns și pe care soldații l-au întâmpinat cu lacrimi și îmbrățișări. Atmosfera era atât de încărcată încât nici unul dintre jurnaliștii aflați în zonă nu a dorit să filmeze scena, considerând-o prea dură.

CITEȘTE ȘI: Cazul militarului electrocutat pe tanc, în gara din Alba Iulia. Primele informații oficiale despre anchetă

Alba-neagra cu dosarul

Inițial, dosarul a fost început de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Cluj-Napoca. Acolo, a stat prin sertarele procurorilor timp de aproape un an și jumătate.

La sfârșitul anului 2020, aceștia au declinat dosarul către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. La rândul lor, procurorii din Alba au considerat că este un conflict negativ de competență și au cerut declinarea dosarului.

CITEȘTE ȘI: Niciun vinovat la doi ani de la moartea prin electrocutare a unui militar în gara CFR din Alba Iulia. Dosarul zace la PM Cluj

În șase ani procurorii au reușit să arunce dosarul de la unul la altul până când parte din el a fost clasat. Mai exact, la un moment dat, un civil, angajat al CFR era cecetat, dar dosarul a fost clasat.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată în acest dosar.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Facilitățile la transport pentru pensionari, veterani și văduve de război se vor prelungi până la finalul anului 2026. PROIECT
Evenimentacum O oră

Campanie pentru intabulări gratuite de terenuri, la Sebeș. Ce zone sunt vizate și de când se pot duce actele la primărie
al
Evenimentacum 2 ore

Aproape șapte ani și nici o sentință în cazul militarului mort prin electrocutare la Alba Iulia. În ce stadiu se află dosarul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 6 zile

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 18 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat în Alba: posturi vacante în perioada octombrie-noiembrie la instituții publice din județ. Condiții, calendar
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Vechime în muncă 2025: cum se poate verifica perioada lucrată, importantă pentru pensie sau concediile de odihnă
Economieacum 19 ore

Ce salarii vor avea bugetarii de lux ai României, după reducerea cu 30%. Cât au acum salariu și ce sume pierd
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Pedepse majorate pentru cei care încalcă ordinul de protecție. Modificări la legea de combatere a violenței domestice
Evenimentacum 2 zile

Noua lege a pensiilor speciale. Grindeanu: se va ieși la pensie la 65 de ani, dar nu poate fi pensia cât salariul
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Clubul Sportiv de Airsoft “Super Daddys’’ din Alba Iulia, pe podium la campionatul național. Premiile și medaliile obținute
Evenimentacum 2 zile

Trei boxeri ai CSM Unirea Alba Iulia, antrenați de Andrei Dărămuș, pe podium la o competiție sportivă desfășurată la Sibiu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo
Evenimentacum 12 ore

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Administrațieacum 18 ore

Liber la concerte și festivaluri. Guvernul a modificat OUG care bloca organizarea evenimentelor publice
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

XEO Talks 2025 la Alba Iulia: Participă peste 100 de elevi pasionați de tehnologie de la 15 echipe de robotică din toată țara
Evenimentacum o săptămână

Câte numere de telefon sunt portate anual în România. Cine este campionul, cu peste 13,6 milioane de numere transferate până azi
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

vremea meteo
Evenimentacum 12 ore

Plimbările lungi, mai benefice pentru inimă decât cele scurte: risc redus de boli cardiace. Studiu
Evenimentacum 16 ore

Premierul Ilie Bolojan o propune pe Oana Gheorghiu în funcția de viceprim-ministru. Propunerea, trimisă către Nicușor Dan
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 15 ore

Noi reguli pentru concursurile extrașcolare 2026. Cum vor putea participa elevii, ce trebuie să respecte organizatorii
Educațieacum 22 de ore

Manuscris valoros de la Biblioteca Batthyaneum Alba Iulia, prezentat într-o expoziție organizată de Muzeul Național al Unirii
Mai mult din Educatie