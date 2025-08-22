Armonii în Sebeș 2025: Spectacolul de teatru ”Don Quijote” se va juca duminică, 24 august, cu toate locurile rezervate

Armonii în Sebeș 2025: Organizatorii festivalului– Centrul Cultural „Lucian Blaga” și Primăria Sebeș, au făcut o alegere inspirată invitând spectacolul de teatru „Don Quijote”, o producție a Teatrului ACT, regia Alexandru Dabija.

Duminică, 24 august 2025, la ora 19.00, acesta se va juca cu sala rezervată în întregime de publicul dornic de un eveniment de înaltă ținută.

Din distribuție fac parte: Marcel Iureș, Dan Rădulescu, Oana Predescu, Ruxandra Maniu, Iosif Paștina, Ionuț Moldoveanu. Evenimentul este oferit de compania Star Assembly pentru a onora sărbătoarea orașului, „Armonii în Sebeș”.

Armonii în Sebeș 2025: Spectacolul de teatru ”Don Quijote”

După o viață petrecută citind despre cavaleri, un bătrân excentric pornește într-o aventură nebunească pentru a deveni el însuși un cavaler rătăcitor. Alături de servitorul său loial – Sancho Panza – Don Quijote traversează o lume plină de iluzii și pericole, unde noblețea visului se ciocnește brutal de realitatea dură.

Înarmat cu o lance, o sabie și o imaginație fără margini, Don Quijote se avântă în lupte eroice cu mori de vânt, înfruntă uriași invizibili și își dedică faptele unei domnițe pe care n-a văzut-o niciodată. În fiecare confruntare, granița dintre vis și realitate devine tot mai fragilă, iar cei doi descoperă că lumea reală nu seamănă deloc cu cea din cărțile cavalerilor.

Inspirată de capodopera lui Cervantes și adaptată de James Fenton, această montare aduce în prim-plan povestea legendară a Cavalerului Tristei Figuri, într-un spectacol plin de umor, aventură și melancolie.

Regizorul Alexandru Dabija propune o reinterpretare contemporană a mitului lui Don Quijote, explorând granițele dintre iluzie și realitate, dintre idealism și pragmatism.

Armonii în Sebeș 2025: spectacolul ”Don Quijote”, o producție Teatrul ACT

„Dacă o propoziție scrisă în Spania secolului al XVII-lea de Cervantes înseamnă ceva, dar aceeași propoziție scrisă în secolul XX de Pierre Menard capătă o semnificație nouă, atunci James Fenton este la fel de real ca CideHameteBenengeli. Cine mai pune mîna pe o carte știe că realitatea lui Quijote este la fel de problematică precum văzul lui Borges. Spectacolul nostru, de la Teatrul ACT, se adresează unei vârste de aur – adică până în șapte ani. Să ne bucurăm de timpul rămas!” — Alexandru Dabija.

„Noi, cei cinci stră-stră-strănepoți strânși aici de un și mai strănepot, ne-am adunat să vă spunem povestea stră-stră-străbunicului nostru, Don Quijote din La Mancha – o poveste care a stră-străbătut închipuirea lui Miguel Cervantes. Îndrăzniți să o credeți” — Marcel Iureș.

”Don Quijote” este o producție Teatrul ACT, cu sprijinul StarAssembly, transmit reprezentanții Centrului de Cultură ”Lucian Blaga” Sebeș.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News