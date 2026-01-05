Connect with us

Actualitate

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism

Publicat

acum 57 de secunde

Botezul Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Bobotează, este prăznuit anual pe 6 ianuarie, când preoții sfințesc apele, iar credincioșii care se stropesc sau se îmbăiază în apa sfințită sunt feriți de rele și de boli.

În această zi se încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului.

În cadrul celor 12 sărbători importante ale creștinismului se numără și Boboteaza (Botezul Domnului), celebrată anual pe 6 ianuarie.

VEZI ȘI BOBOTEAZA 2026: Când are loc sfințirea apei, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Program

Evenimentul amintește de momentul petrecut la apa Iordanului, înainte ca Iisus să înceapă viața Sa publică, la vârsta de aproximativ 30 de ani.

Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului, săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul, este numit și Epifanie sau Teofanie, termeni de origine greacă ce înseamnă „arătare” sau „descoperire”.

Evanghelia relatează că Iisus a venit din Galileea pentru a fi botezat de Ioan, care, văzându-L, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

În momentul botezului, Hristos S-a revelat lumii ca Fiul lui Dumnezeu: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Sa în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).

În acest context, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că Hristos "nu a fost cunoscut tuturor la naștere, ci la botez".

Potrivit crestinortodox.ro, prima atestare a existenței acestei sărbători datează din secolul al II-lea, fiind menționată de Sfântul Clement Alexandrinul.

Botezul Domnului. Ziua de 6 ianuarie, dublă semnificație în trecut

Inițial, în Răsărit, Boboteaza era prăznuită împreună cu Nașterea Domnului, la data de 6 ianuarie. În Apus nu există dovezi privind celebrarea acestei sărbători înainte de secolul al IV-lea, când a fost preluată și de Biserica apuseană.

Tot în acea perioadă s-a făcut separarea celor două mari sărbători:

  • 25 decembrie a fost stabilită pentru Nașterea Domnului,
  • 6 ianuarie pentru Botezul Domnului.

De-a lungul timpului, încă din secolul al V-lea, Boboteaza a ajuns să fie asociată în mentalitatea populară și cu sărbătoarea celor trei magi.

Tradiția apuseană susține că relicvele acestora ar fi fost păstrate inițial la Milano, de unde ar fi fost luate de cancelarul împăratului Frederic Barbarossa și duse la Köln, unde s-ar afla și în prezent.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 57 de secunde

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism
Administrațieacum 30 de minute

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Aiudacum O oră

Cum se face deszăpezirea la Aiud și la Blaj: Deținuți voluntari din penitenciar și zăpadă scoasă în afara orașului
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 30 de minute

Investiție în apropierea Cetății Câlnic, monument UNESCO. Rețeaua electrică va fi relocată pentru modernizarea unei intersecții
Administrațieacum o zi

Cine deszăpezește străzile din Alba Iulia? Licitația în valoare de 33 milioane de lei a fost anulată. Cum motivează Primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Ratele românilor vor crește
Economieacum 4 ore

Legea privind plata pensiilor private a fost promulgată de președintele Nicușor Dan
Economieacum 13 ore

Sute de milioane de euro din fonduri europene, disponibile pentru investiții în agricultură. Cum pot fi obținute de către fermieri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 5 zile

Ilie Bolojan: România încheie anul cu un deficit mai mic decât ținta propusă. Dacă vom fi prudenți, nu mai trebuie să creștem taxe
Evenimentacum o săptămână

Cum s-au schimbat intențiile de vot ale românilor la finalul anului 2025 față de 2024. Sondaj IRES
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum 2 ore

Vedeta CFR Cluj, Louis Munteanu, pleacă la un club din SUA pe o sumă record. Câți bani a dat pe el, DC United
Blajacum 7 ore

Volei Alba Blaj debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor. Pe 8 ianuarie, duel pe terenul echipei franceze Volero Le Cannet
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 57 de secunde

BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism
Evenimentacum 12 ore

5 ianuarie - Ajunul Bobotezei: Zi de post aspru. Tradiții și superstiții. Pregătire pentru marea sărbătoare a Botezului Domnului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Google le va permite utilizatorilor să își schimbe adresa de Gmail
Actualitateacum o săptămână

Atac cibernetic la Complexul Energetic Oltenia. Posibile scurgeri de date
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 11 ore

Medicii stomatologi cer amânarea ordinului AP-STOMA privind dezvoltarea serviciilor în spitalele publice. Motivul
Actualitateacum 23 de ore

Tatuajele nu sunt complet inofensive. Ce arată studiile științifice despre cerneala din piele
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 zile

Când se întorc elevii la școală din vacanța de iarnă. Când au liber din nou, pentru vacanța de schi
Educațieacum 4 zile

Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevii din Alba și din țară
Mai mult din Educatie