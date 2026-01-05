BOBOTEAZA 2026: Sfârșitul sărbătorilor de iarnă. Botezul Domnului, unul dintre cele mai importante momente din creștinism

Botezul Domnului, cunoscut în tradiția populară drept Bobotează, este prăznuit anual pe 6 ianuarie, când preoții sfințesc apele, iar credincioșii care se stropesc sau se îmbăiază în apa sfințită sunt feriți de rele și de boli.

În această zi se încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului.

În cadrul celor 12 sărbători importante ale creștinismului se numără și Boboteaza (Botezul Domnului), celebrată anual pe 6 ianuarie.

VEZI ȘI BOBOTEAZA 2026: Când are loc sfințirea apei, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia. Program

Evenimentul amintește de momentul petrecut la apa Iordanului, înainte ca Iisus să înceapă viața Sa publică, la vârsta de aproximativ 30 de ani.

Botezul Mântuitorului Iisus Hristos în apele Iordanului, săvârșit de Sfântul Ioan Botezătorul, este numit și Epifanie sau Teofanie, termeni de origine greacă ce înseamnă „arătare” sau „descoperire”.

Evanghelia relatează că Iisus a venit din Galileea pentru a fi botezat de Ioan, care, văzându-L, a spus: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”.

În momentul botezului, Hristos S-a revelat lumii ca Fiul lui Dumnezeu: cerurile s-au deschis, Duhul Sfânt S-a pogorât asupra Sa în chip de porumbel, iar glasul Tatălui a mărturisit: "Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru Care am binevoit!" (Matei 3, 17).

În acest context, Sfântul Ioan Gură de Aur subliniază că Hristos "nu a fost cunoscut tuturor la naștere, ci la botez".

Potrivit crestinortodox.ro, prima atestare a existenței acestei sărbători datează din secolul al II-lea, fiind menționată de Sfântul Clement Alexandrinul.

Botezul Domnului. Ziua de 6 ianuarie, dublă semnificație în trecut

Inițial, în Răsărit, Boboteaza era prăznuită împreună cu Nașterea Domnului, la data de 6 ianuarie. În Apus nu există dovezi privind celebrarea acestei sărbători înainte de secolul al IV-lea, când a fost preluată și de Biserica apuseană.

Tot în acea perioadă s-a făcut separarea celor două mari sărbători:

25 decembrie a fost stabilită pentru Nașterea Domnului,

6 ianuarie pentru Botezul Domnului.

De-a lungul timpului, încă din secolul al V-lea, Boboteaza a ajuns să fie asociată în mentalitatea populară și cu sărbătoarea celor trei magi.

Tradiția apuseană susține că relicvele acestora ar fi fost păstrate inițial la Milano, de unde ar fi fost luate de cancelarul împăratului Frederic Barbarossa și duse la Köln, unde s-ar afla și în prezent.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News