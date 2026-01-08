Connect with us

Blaj

Asociația Pro Infrastructură: România poate depăși în 2026 recordul la autostrăzi inaugurate. Precizări despre centura de la Blaj

România ar putea să bată în 2026 recordul la autostrăzi și drumuri expres inaugurate, depășind chiar și performanța anului electoral 2024, când au fost dați în trafic aproape 195 de kilometri, susțin reprezentanții Asociației Pro Infrastructură. Potrivit acestora, în scenariul „realist-optimist”, țara noastră va inaugura în acest an aproximativ 244 de kilometri de autostradă și drum expres. 

În ceea ce privește varianta de ocolire de la Blaj, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură susțin că este foarte puțin probabil ca aceasta să fie deschisă la sfârșitul anului.

Potrivit reprezentanților asociației, rețeaua de autostrăzi și drumuri expres a ajuns la 1.416,3 kilometri aflați în exploatare la care adăugăm 840,7 contractați pentru (proiectare și) execuție și încă 486,2 aflați în licitație de lucrări.

„După recordul absolut din mega-electoralul an 2024, aproape 195 kilometri deschiși, și 146 km în 2025, în acest an sunt șanse foarte mari să batem iar recordul: 244 de km de autostradă și drum expres care vor fi dați în trafic, realist-optimist, în sine o premieră în previziunile noastre.

În scenariul ultra-optimist, mai adăugăm încă 28,5 (pe A3) plus 11 (pe A8), deci un total posibil de aproximativ 284 km”, au explicat reprezentanții Pro Infrastructură, într-o postare pe pagina de Facebook.

Calendarul inaugurărilor din 2026, în viziunea Asociației Pro Infrastructură:

  • aprilie - A7 Adjud Nord-Răcăciuni (25,5 km) - constructor UMB
  • aprilie - A3 Zimbor-Poarta Sălajului (12,24 km) și A0 Nord între A2 și DN3 (4,47 km) - constructor UMB
  • mai - iunie - lotul 1 al A0 Nord (17,5 km) segmentul DN1-DN1A - constructor Retter
  • iunie - drumul expres DEx6 Galați-Brăila (10,77 km) - constructor UMB
  • finalul lunii iunie - A7 Răcăciuni-Bacău Sud (21,522 km) - constructor UMB
  • iulie - A0 secțiunea DN3-DN2 (8,6 km) - constructor CCECC
  • iulie - august - primul tunel în adevăratul sens al cuvântului, 1,35 km pe A1 în apropiere de Curtea de Argeș - constructor Porr
  • finalul lunii august - A7 de la Adjud Nord la Săbăoani (96,32 km) - constructor UMB
  • septembrie - A3 Suplacu de Barcău-Chiribiș (26,35 km) - constructor Erbașu
  • sfârșitul toamnei - pe Autostrada Transilvania, viaductele Nădășelu și Topa Mică - constructor Ozaltin
  • sfârșitul toamnei - Nădășelu-Zimbor - constructor UMB
  • decembrie - A7 Săbăoani-Pașcani (28,1 km) - constructor UMB
  • noiembrie - bucata rămasă dintre DN1A și A1 - constructor asocierea Pizzarotti-Retter

Alte sectoare care ar putea fi inaugurate la limită în 2026:

  • decembrie - sectorul A3 Chiribiș-Biharia (28,55 km) - constructor grupul Selina
  • decembrie - secțiunea Târgu Mureș-Acățari (vreo 11 kilometri), parte din A8 Târgu Mureș-Miercurea Nirajului (24,39 km) - constructor Nurol

Asociația Pro Infrastructură, despre varianta de ocolire de la Blaj

În ceea ce privește variantele de ocolire, anul 2026 este „sărac” susțin reprezentanții asociației.

„Sperăm să nu ne apuce toamna fără întârziatele centuri de la Comarnic și Craiova Sud (DN6-DN56).

Ar mai fi și centura Blaj care încă nu are autorizație de construire peste tot și este foarte puțin probabil să fie deschisă la sfârșit de an.

Deopotrivă cu întârzieri și devansări, în decembrie 2026 sunt șanse maxime să atingem 1660 kilometri de autostradă și drum expres aflați în exploatare în toată țara”, se mai precizează în postare.

