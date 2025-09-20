Connect with us

Educație

Atelier de educație media, la Alba Iulia, pentru profesori. Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online

acum O oră

Centrul pentru Jurnalism Independent organizează în data de 25 septembrie, la Alba Iulia, un atelier dedicat profesorilor. Tema atelierului este una simplă, dar foarte actuală și de interes: Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online. 

Ce abilități le putem dezvolta elevilor atunci când abordăm concepte de educație media la clasă? Cum îi ghidăm pe copii și tineri pentru a putea naviga spațiul informațional în siguranță și pentru a analiza critic informațiile care ajung la ei?

La toate întrebările de mai sus, dar și altele vor răspunde Cristina Lupu, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, și Veronica Lungu, coordonatoare de proiecte la CJI.

De asemenea, acestea vor vorbi și despre Programul de Educație Media demarat de CJI, comunitatea dedicată profesorilor și opționalele de educație media pentru gimnaziu și liceu.

Când are loc atelierul, unde și cum te poți înscrie

Evenimentul are loc, joi, 25 septembrie de la ora 14:30 în Amfiteatrul A6 al Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Profesorii care vor să participe la atelier o pot face prin confirmarea prezenței printr-un mail la adresa educatiemedia@cji.ro.

Întâlnirea are loc cu sprijinul Universității ,,1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Întâlnirea face parte din Programul de Educație Media al Centrului pentru Jurnalism Indepedent, implementat cu sprijinul financiar al Fondation Botnar, al Uniunii Europene* și al Romanian-American Foundation.

Proiectul BROD (Bulgarian-Romanian Observatory of Digital Media) este finanțat prin Programul Europa Digitală al Uniunii Europene, sub contractul nr. 101226153.

