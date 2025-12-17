Connect with us

Atenționare Cod Galben de ceață și ghețuș în Alba, până la amiază. Avertizări pentru șoferi

Publicat

acum O oră

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de ceață și ghețuș. Acestea sunt valabile, miercuri, în Alba și alte județe din țară.

Se semnalează ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce favorizează, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului sau chiciurei.

Până  la ora 12.00 sunt vizate localitățile:

  • Aiud, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș
  • Unirea, Jidvei, Șona, Mihalț, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă
  • Sâncel, Lunca Mureșului, Mirăslău, Bucerdea Grânoasă, Fărău, Noșlac
  • Crăciunelu de Jos, Hopârta, Rădești

Atenționări similare sunt în Harghita, Cluj, Arad, Galați.

Atenționări pentru șoferi

Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza și să mărească distanța de siguranță între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruște, depășirile periculoase și orice manevră riscantă.

Pietonilor le este recomandat să evite folosirea părţii carosabile pe timpul nopții, în condiţii de vizibilitate redusă.

Ultimele articole pe alba24
