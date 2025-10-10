Eveniment
Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și alte județe din țară, până sâmbătă seara. Zonele vizate
Administrația Națională de Meterologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru județul Alba și alte zone din țară. Acestea sunt valabile până sâmbătă seara.
Atenționare Cod Galben: sâmbătă, 11 octombrie, orele 5.00-23.00/ intensificări ale vântului
În Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70-90 km/h.
La peste 1700 m vor fi rafale de 90-120 km/h.
Atenționare Cod Galben: sâmbătă, 11 octombrie, orele 9.00-18.00/ intensificări ale vântului
În Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și vestul Olteniei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50-60 km/h și izolat 70 km/h.
Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-50 km/h vor fi vineri (10 octombrie) și sâmbătă (11 octombrie) pe arii restrânse în majoritatea regiunilor.
