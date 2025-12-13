Geminidele 2025: ploaie de stele pe cerul României, cu 40-50 de meteori pe oră. Când poate fi observat fenomenul

Geminidele, ploaia de stele a anului, vor ilumina cerul României. Cea mai spectaculoasă noapte va fi din 13 spre 14 decembrie, când fenomenul își va atinge apogeul, iar în condiții ideale, se vor putea observa zeci de meteori pe cer.

Geminidele se pot vedea oricând între 4-17 decembrie, dar cei mai mulți meteori se vor vedea în noaptea apropiată de maxim.

În 2025, maximul curentului cade pe 14 decembrie, în timpul zilei, iar în România se pot vedea în nopțile dinainte și după maxim, adică noaptea de 13 spre 14 și 14 spre 15 decembrie, potrivit astro-urseanu.ro.

În noaptea de 13 spre 14 decembrie vom vedea panta ascendentă a activității de maxim a curentului, în noaptea următoare perioada de maxim, iar în cealaltă panta descendentă.

Cel puțin 40-50 de stele căzătoare pe oră

Șansele sunt să se poată vedea minim 40-50 de stele căzătoare pe oră. Observațiile trebuie făcute după miezul nopții și până dimineața în toate serile.

În timpul maximului Geminidelor, pasionații de astronomie pot observa până la 120 de meteori pe oră, cu condiția să se afle departe de luminile marilor orașe.

În mod obișnuit, numărul vizibil este însă mai mic de jumătate din estimarea prognozată.

În 2025, Luna va fi o seceră subțire în noaptea maximului, astfel că nu va afecta foarte mult observațiile. Ea va răsări abia după ora două dimineața.

Ce sunt Geminidele

Sub numele de Geminide regăsim, de fapt, mici fragmente lăsate în urmă de „un obiect stâncos numit 3200 Phaeton”.

Pământul se intersectează cu traiectoria lor în fiecare an la jumătatea lunii decembrie. Particulele ard când intră în atmosfera terestră și astfel apar ”stelele căzătoare”.

Numele Geminidelor provine de la constelația Gemenii (Gemini), deoarece punctul radiant, adică punctul de pe cer de unde par să provină meteori, este situat în această constelație.

Originea Geminidelor

Ploaia de meteori Geminide provine din asteroidul 3200 Phaethon, descoperit în 1983 cu ajutorul Infrared Astronomical Satellite.

Spre deosebire de majoritatea asteroizilor, Phaethon are o coadă formată din sodiu, nu din praf.

Unde trebuie să ne uităm

Radiația Geminidelor, punctul din care par să vină meteoriții, se află în constelația Gemeni, dar aceștia pot fi observați pe tot cerul.

Cele mai bune condiții sunt în zone întunecate, departe de luminile orașelor și după miezul nopții, într-o noapte cu cer senin și fără Lună puternică.

Pentru confort, este recomandat să purtați haine groase și să aveți o pătură sau un șezlong, deoarece observația presupune să stați întins o perioadă mai lungă.

De asemenea, lăsați ochii să se adapteze întunericului timp de 20-30 de minute pentru a vedea cât mai mulți meteori.

Geminidele sunt stele căzătoare lente, astfel încât dârele luminoase pot fi admirate timp de o secundă sau mai mult.

O particulă de praf din acest curent pătrunde în atmosferă cu viteza de 35 km/s, comparativ cu Leonidele (71 km/s) și Perseidele (59 km/s).

Prin ce se remarcă Geminidele

Potrivit Mediafax, meteorii din ploaia Geminide se remarcă prin:

luminozitate intensă, multe apariții fiind vizibile cu ochiul liber;

culori variate, de la alb și galben până la verde, în funcție de compoziția particulelor;

posibilitatea de a forma „fireball”-uri - trasee extrem de strălucitoare și spectaculoase.

Totodată, anul 2025 are un avantaj pentru observatori: faza de semilună descrescătoare din noaptea de vârf va reduce lumina lunii, lăsând cerul mai întunecat și crescând claritatea vizuală a meteoriților.

Deși intensitatea va scădea după noaptea maximă, Geminidele vor rămâne vizibile până în 17 decembrie.

Astfel, există mai multe nopți în care iubitorii de astronomie pot încerca să surprindă fenomenul. Nu este necesar niciun telescop sau binoclu doar un cer întunecat și cat mai puțină lumină artificială în zonă.

