Blaj

FOTO: Ați văzut-o? O fată de 14 ani din Blaj a plecat de acasă și nu a revenit. Familia și Poliția o caută

Polițiștii din Alba caută o minoră care a dispărut din municipiul Blaj. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Sâmbătă dimineața, 13 decembrie, polițiștii din municipiul Blaj au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 36 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, în dimineața aceleiași zile, fiica ei

Gesica Viorela CRĂCIUN, în vârstă de 14 de ani

a plecat de la domiciliul ei.

Minora are următoarele semnalmente:

  • 1,50 m înălțime
  • păr negru
  • ochi căprui.

La momentul dispariției, aceasta purta blugi, o bluză albă și adidași.

Minora a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

