Eveniment

Atenționare Cod Galben de vânt puternic în Alba și în alte județe din țară până marți seara. Zonele vizate

Publicat

acum 56 de secunde

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineața, atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru sudul județului Alba (zona montană) și alte județe din țară. Acestea sunt valabile până marți seara. În Transilvania și alte zone va mai ninge slab.

Atenționare Cod Galben de vânt puternic: luni, 29 decembrie, orele 10.00-23.00

În Moldova, Dobrogea, sudul și vestul Olteniei și sud-estul Transilvaniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

Intensificări ale vântului vor fi și în Carpații Meridionali și de Curbură, cu viteze de 60-85 km/h. La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

 

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Atenționare Cod Galben: de luni, 29 decembrie, ora 10.00 până marți, 30 decembrie, ora 8.00

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 60-85 km/h.

La altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Atenționare Cod Galben: marți, 30 decembrie, orele 8.00-20.00

În vestul și sudul Olteniei și în sud-vestul Munteniei vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi viteze de 60-85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90-120 km/h, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40-45 km/h vor fi pe arii restrânse și în Maramureș, Transilvania și Moldova, unde trecător va ninge slab. În Banat vor fi precipitații mixte și condiții de polei.

Ultimele articole pe alba24
