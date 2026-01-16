Eveniment
Atenționare ISU Alba: Urmează un weekend cu temperaturi scăzute. Recomandări pentru cetățeni
Meteorologii au actualizat prognoza de vreme pentru următoarea perioadă. Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, care anunță temperaturi destul de scazute, pompierii din cadrul ISU Alba recomandă cetățenilor respectarea unor măsuri, pentru a rămâne în siguranță.
Citește și Atenționare meteo de ger, prelungită până miercuri, 21 ianuarie. Precipitații mixte, polei, în unele zone ninsori
Recomandările ISU Alba pentru cetățeni, în contextul temperaturilor scăzute anunțate în perioada următoare:
- Nu supraîncărcați instalațiile electrice și nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare). Verificați coșurile de fum!
- Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine groase, în mai multe straturi, și protejați-vă extremitățile (mâini, picioare, urechi).
- Evitați consumul de alcool: Acesta oferă o falsă senzație de căldură și accelerează pierderea energiei din corp.
- Verificați starea rudelor vârstnice sau a vecinilor singuri.
- Dacă plecați cu mașina, asigurați-vă că aveți combustibil suficient, pături, o lopată și bateria telefonului încărcată.
