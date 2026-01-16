Atenționare meteo de ger, prelungită până miercuri, 21 ianuarie. Precipitații mixte, polei, în unele zone ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza de vreme pentru următoarea perioadă. Va fi ger până miercuri dimineața (21 ianuarie). Temperaturile coboară până la -18 grade în unele zone. De asemenea, vor fi ploi, precipitații mixte și ninsori.

Vântul va avea intensificări în sud-vest și sud-est.

Informare meteo: de vineri, 16 ianuarie, ora 10:00 până miercuri, 21 ianuarie, ora 10.00

Vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei și ghețuș, intensificări ale vântului

Vremea va deveni deosebit de rece, vineri și sâmbătă cu precădere în jumătatea estică a țării apoi și în rest. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor.

Temperaturile minime se vor situa în general între -18 și -8 grade.

În nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -14 și -10 grade.

Precipitații, polei, vânt

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, temporar vor fi precipitații, predominant sub formă de ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și în Transilvania.

În Oltenia și pe areale mici în Muntenia vor fi mai ales ninsori.

Se va forma ghețuș și vor fi condiții de polei.

Vântul va avea intensificări temporare în sudul Banatului și în zona montană aferentă, precum și în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40-60 km/h.

Atenționare Cod Galben

Vineri, 16 ianuarie, orele 10.00 –20.00 / temperaturi deosebit de scăzute și local ger / nordul și estul Moldovei

În nordul și estul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de scăzute, local gerul va persista, iar maximele vor fi de -12...-10 grade.

Sunt vizate județele Suceava, Botoșani, Iași și Vaslui.

Atenționare meteo Cod Galben - ger

De vineri, 16 ianuarie, ora 20.00 până sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10.00 / Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și Maramureșului vremea va fi geroasă.

Temperaturile minime se vor situa între -19 și -10 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei.

Atenționare meteo Cod Galben temperaturi deosebit de scăzute și ger

Vineri, 17 ianuarie, orele 10.00-20.00

În nordul și estul Moldovei va fi ger, cu temperaturi maxime de -14...-10 grade.

În sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute, cu valori ce se vor încadra între -10 și -5 grade.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News