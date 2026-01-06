Atenționare meteo Cod Galben în Alba și alte județe din țară: ninsori, ger, polei și vânt puternic până vineri, 9 ianuarie

Atenționare meteo Cod Galben în Alba și alte județe din țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță vreme rea până vineri, 9 ianuarie. Vor fi ninsori, dar și precipitații mixte, ce vor favoriza formarea poleiului.

Vremea se răcește semnificativ, vor fi condiții de ger. De asemenea, vor fi intensificări ale vântului.

Informare meteo: marți, 6 ianuarie, ora 10.00 – vineri, 9 ianuarie, ora 10.00

ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, ger

Temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10-40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei.

Apoi, treptat, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15-30 cm.

În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30-50 cm.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50-60 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură rafalele vor depăși 70-80 km/h și va fi viscol.

În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

Atenționare meteo Cod Galben: de marți, 6 ianuarie, ora 18.00 până joi, 8 ianuarie, ora 12.00

precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului

La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Se vor acumula 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă, la munte de 20-50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15-30 cm.

Local se va depune polei.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70-85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Atenționare meteo Cod Galben: de marți, 6 ianuarie, ora 18.00 – până joi, 8 ianuarie, ora 12.00 - polei

În centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News