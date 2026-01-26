Atenționări Cod Galben de inundații în Alba și alte județe până miercuri, 28 ianuarie. Cod Portocaliu în sudul țării

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni atenționări Cod Galben de inundații pentru Alba și alte județe. În sudul țării este Cod Portocaliu.

Potrivit INHGA, atenționările sunt emise având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.

Vezi și Avertizare ANM: Cod Galben de ploi și ninsori în Alba, până marți seara. Cod Portocaliu, în alte șase județe din țară

Sunt luate în calcul precipitaţiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă, influenţa evoluţiei formaţiunilor de gheaţă pe râuri (gheaţă la mal, pod de gheaţă, blocaje de gheţuri).

Atenționare Cod Galben de inundații

De luni, 26 ianuarie ora 12.00 până miercuri, 28 ianuarie, ora 12.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Alba şi Cluj)

Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior

Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior

Lăpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş)

Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare)

Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud)

Crişul Alb – bazin amonte S.H. Gurahonţ (judeţele: Hunedoara şi Arad)

Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj (judeţele: Caraş Severin şi Timiş)

Bârzava – bazin amonte S.H. Moniom, Caraş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin)

Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Gorj şi Caraş Severin)

Jiu – bazin amonte S.H. Podari (judeţele: Hunedoara, Gorj, Dolj şi Mehedinţi)

Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Cibin – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Sibiu, Vâlcea şi Argeş)

Olteţ – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu (judeţele: Vâlcea şi Gorj)

Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior, Sabar – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Băleni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Băleni – amonte S.H. Siliştea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova şi Ilfov)

Prahova (judeţele: Prahova şi Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău, Covasna şi Prahova)

Bistriţa (afluent al Siretului) – bazin amonte Ac. Izvoru Muntelui (judeţele: Suceava, Neamţ şi Harghita).

Avertizare Cod Portocaliu de inundații

De luni, 26 ianuarie ora 18.00 până marți, 27 ianuarie, ora 14.00

pe râurile din bazinele hidrografice:

Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari, Gilort – bazin superior (judeţul Gorj)

Motru – bazin amonte S.H. Broşteni (judeţele: Gorj şi Mehedinţi)

râul Jiu pe sectorul aferent S.H. Răcari (judeţul Dolj), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Vâlcea şi Argeş)

Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea)

Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa)

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova)

Prahova – bazin superior, Teleajen (judeţul Prahova).

