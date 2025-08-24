Atenționare meteo de vânt puternic în mai multe județe din țară, duminică, până la ora 20.00

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de vânt puternic pentru mai multe județe din țară. Aceasta este valabilă duminică, 24 august, până la ora 20.00.

Atenționare Cod Galben – intensificări ale vântului: duminică, 24 august, orele 10.00-20.00

În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h și pe arii restrânse de 70-80 km/h.

Local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30-45 km/h.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News