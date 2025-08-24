Eveniment
Atenționare meteo de vânt puternic în mai multe județe din țară, duminică, până la ora 20.00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționare Cod Galben de vânt puternic pentru mai multe județe din țară. Aceasta este valabilă duminică, 24 august, până la ora 20.00.
Atenționare Cod Galben – intensificări ale vântului: duminică, 24 august, orele 10.00-20.00
În Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h și pe arii restrânse de 70-80 km/h.
Local și temporar, vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30-45 km/h.
