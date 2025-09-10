Connect with us

Atenționări Cod Galben de ploi abundente, descărcări electrice și vânt puternic în Alba și alte județe din țară. Zone vizate

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri atenționări Cod Galben de ploi și vânt puternic pentru Alba și alte județe din țară.

Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

ANM informează că, de miercuri seara (ora 20.00) până vineri seara (ora 20.00), vor fi averse însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului.

Vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, îndeosebi în regiunile intracarpatice, apoi mai ales în jumătatea de est a teritoriului.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20-40 l/mp și izolat de peste 50-60 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare din seara zilei de miercuri și până la sfârșitul zilei de joi în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40-50 km/h, iar la munte de peste 60-80 km/h.

Atenționare meteo Cod Galben: intensificări ale vântului/ de miercuri, 10 septembrie, ora 20.00 până joi, 11 septembrie, ora 12.00

De miercuri (10 septembrie) seara, în județele Caraș-Severin și Timiș, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80-100 km/h.

Atenționare Cod Galben: averse însemnate cantitativ/ joi, 11 septembrie, orele 2.00-12.00

În Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și în Munții Apuseni temporar va ploua. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite pe alocuri de descărcări electrice.

Mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 20-25 l/mp și izolat de 30-40 l/mp

