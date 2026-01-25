Connect with us

Atenționări Cod Galben în Alba și alte județe: ploi ce favorizează topirea zăpezii, vânt puternic. La munte, precipitații mixte

vremea in alba in weekend

Publicat

acum 2 ore

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis atenționări Cod Galben de ploi, ninsori și vânt puternic pentru Alba și alte județe din țară. Acestea sunt valabile până marți, 27 ianuarie.

Vor fi ploi în mai multe regiuni, ce vor favoriza topirea zăpezii. La altitudini mari vor fi și ninsori. Vor fi intensificări ale vântului.

Atenționare Cod Galben: vânt puternic

de duminică, 25 ianuarie, ora 14.00 până luni, 26 ianuarie, ora 8.00

În Banat, sudul Crișanei și în Carpații Meridionali vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h.

La altitudini în general de peste 1700 m rafalele vor depăși 90-100 km/h.

Atenționare Cod Galben: ploi, precipitații mixte, ninsori

de luni, 26 ianuarie, ora 8.00 până marți, 27 ianuarie, ora 10.00

Vor fi precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei.

Vor fi precipitații mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă.

Se vor acumula 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20-30 cm. Vântul va avea intensificări cu viteze de 70-90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

Până marți seara (27 ianuarie), temporar, vor fi precipitații în majoritatea zonelor. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h.

