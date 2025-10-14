Connect with us

Ați observat situații de nepotism? Primăria Alba Iulia a lansat un chestionar pentru evaluarea serviciilor publice locale

acum O oră

Primăria municipiului Alba Iulia dorește să afle opinia cetățenilor cu privire la calitatea serviciilor publice și la modul în care activitatea instituției răspunde nevoilor comunității. Reprezentanții administrației locale au realizat un scurt chestionar online, prin care îi invită pe locuitorii municipiului să își exprime părerile și sugestiile.

Chestionarul este adresat persoanelor care au interacționat cu instituția (la ghișeu, online sau telefonic). Printre criteriile de evaluare se numără:

  • Calitatea comunicării și a informației – Cetățenii sunt invitați să aprecieze cât de clare și accesibile sunt informațiile oferite de primărie, atât prin canalele online, cât și la sediul instituției.
  • Amabilitatea și disponibilitatea personalului – Un alt aspect important vizează amabilitatea și disponibilitatea angajaților primăriei în relația cu publicul, precum și corectitudinea și transparența proceselor administrative.
  • Timpul de soluționare a cererilor – Timpul de soluționare a cererilor este un indicator esențial al performanței instituției, iar părerile cetățenilor pot contribui la optimizarea procedurilor.
  • Accesul la servicii publice online (programări, plăți, informații) – În contextul transformării digitale a administrației publice, chestionarul evaluează accesul la serviciile online, cum ar fi programările, plățile electronice și obținerea de informații prin internet.

Integritate și transparență instituțională

Un segment important al chestionarului este dedicat aspectelor legate de integritate și comportament etic.

Cetățenii sunt întrebați dacă consideră că angajații primăriei acționează corect și echitabil, dacă au observat situații de tratament preferențial sau nepotism și dacă reclamațiile sunt tratate serios și imparțial.

De asemenea, chestionarul abordează și eventualele experiențe negative, întrebând cetățenii dacă au întâlnit situații în care au simțit presiune, lipsă de respect sau comportament neadecvat din partea angajaților primăriei.

Dincolo de evaluarea serviciilor existente, chestionarul oferă cetățenilor posibilitatea de a sugera îmbunătățiri concrete.

Aceștia pot indica care servicii publice necesită optimizare și ce noi facilități ar dori să fie disponibile online, contribuind astfel direct la configurarea agendei de modernizare a administrației locale.

Chestionarul este disponibil AICI

1 Comentariu

  1. pilu

    marți, 14.10.2025 at 11:48

    Chestionarul cu nepotismele trebuie făcut la CJ. Acolo e plin de nepotisme. Referitor la Primărie nu am făcut testul dar vă pot spune că am depus on-line o petiție acum două luni și nici azi nu am primit răspuns. Eram sigur că așa o să se întâmple. Și am avut dreptate până acum.

