Ați văzut-o? Tânără de 19 ani din Alba Iulia, însărcinată, dată DISPĂRUTĂ. Plecase la spital pentru un control medical

Tânără de 19 ani din Alba Iulia, însărcinată, dată DISPĂRUTĂ: Polițiștii din Alba caută o femeie care a plecat din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 3 decembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că fiica sa, BALEA PATRICIA-IOANA, în vârstă de 19 ani, din Alba Iulia, a plecat de la domiciliul său, în cursul zilei de azi, 3 decembrie 2025, în jurul orei 13.00, la spital, unde urma să efectueze un control medical, fiind însărcinată, însă nu a efectuat controlul, iar familia nu mai poate lua legătura cu ea.

Femeia are următoarele semnalmente:

1,75 m înălțime;

70 de kilograme;

Păr șaten;

Ochi verzi.

La momentul plecării, purta o geacă neagră.

Tânăra a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News