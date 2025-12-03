Connect with us

Ați văzut-o? Tânără de 19 ani din Alba Iulia, însărcinată, dată DISPĂRUTĂ. Plecase la spital pentru un control medical

acum 2 ore

Tânără de 19 ani din Alba Iulia, însărcinată, dată DISPĂRUTĂ: Polițiștii din Alba caută o femeie care a plecat din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 3 decembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată de către o femeie, în vârstă de 47 de ani, cu privire la faptul că fiica sa, BALEA PATRICIA-IOANA, în vârstă de 19 ani, din Alba Iulia, a plecat de la domiciliul său, în cursul zilei de azi, 3 decembrie 2025, în jurul orei 13.00, la spital, unde urma să efectueze un control medical, fiind însărcinată, însă nu a efectuat controlul, iar familia nu mai poate lua legătura cu ea.

Femeia are următoarele semnalmente:

  • 1,75 m înălțime;
  • 70 de kilograme;
  • Păr șaten;
  • Ochi verzi.

La momentul plecării, purta o geacă neagră.

Tânăra a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

