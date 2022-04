Atletele Ana Rodean și Mihaela Acatrinei, calificate la Campionatele Mondiale de Atletism din America 

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de muncă disponibile în județul Alba, la data de 26 aprilie.

Sunt vacante 453 de posturi în județul Alba, în mai multe domenii.

De asemenea, cei mai mari angajatori din regiune fac angajări. Oferta lor de locuri de muncă poate fi accesată aici:

Se angajează și personal pentru partea tehnică, de teren a lucrărilor la un birou de cadastru din Alba Iulia. Detalii, AICI.

OFERTA de locuri de muncă prin AJOFM ALBA:

Locuri de muncă / angajări Alba Iulia: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – 0258 831 137

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC APULUM SA – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0731489087

NEMO INVESTIGO SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0760265477

SCOALA GIMNAZIALA ION AGARBICEANU ALBA IULIA – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 1 – 0258821875

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – AGENT DE VÂNZARI – 3 – 0755094265

MADPAN 70 SRL – AMBALATOR MANUAL – 2 – 0741061286

MADPAN 70 SRL – BRUTAR – 2 – 0741061286

SEL AROMA S.R.L. – BUCATAR – 1 – 0741940817

S.C. MARNIC TOTAL CONSTRUCT S. – CAMERISTA HOTEL – 1 – 0741782765

PROFI ROM FOOD SRL – CASIER – 1 – 0372568838

S.C. PATIPAN GRUP SRL – COFETAR – 1 – 0745891837

SC SATURN SA – CURATITOR-SABLATOR – 4 – 0258812764

ECOTECH MAXSPEED – DISPECER – 3 – 0786222055

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 1 – 0258806276

SC SATURN SA – ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII – 2 – 0258812764

SC APULUM SA – ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII – 2 – 0731489087

SC SATURN SA – FREZOR UNIVERSAL – 3 – 0258812764

ASOCIATIA TRANSILVANIA SENIOR – INFIRMIER/INFIRMIERA – 4 – 0788364937

LINCOLN PLUS SRL – INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE – 1 – 0258763150

HERMES MOBLUX – INGINER DE CERCETARE ÎN PROIECTAREA MOBILEI SI PRODUSELOR FINITE DIN LEMN – 1 – 0742131242

SC APULUM SA – INSTALATOR APA, CANAL – 1 – 0731489087

SC APULUM SA – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 40 – 0731489087

S.C. MARNIC TOTAL CONSTRUCT S. – ÎNGRIJITOR CLADIRI – 1 – 0741782765

SC APULUM SA – LACATUS MECANIC – 5 – 0731489087

SC SATURN SA – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 3 – 0258812764

S.C. DOVANIS.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0723160320

COVRIGĂRIA LA MARCEL S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 2 – 0751800454

PROFI ROM FOOD SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0372568838

ARIS COM SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744392999

THE KING BISTRO S.R.L. – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0751800454

ELIT SRL – MANIPULANT MARFURI – 5 – 0729399359

SC AMIGO&INTERCOST SRL – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0744283993

URS CONSTRUCT ALBA SRL – MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) – 5 – 0745645001

SC SATURN SA – MASINIST POD RULANT – 4 – 0258812764

SC SATURN SA – MODELIER LEMN – 4 – 0258812764

CARESTA BAGS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 4 – 0773752325

SC SATURN SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 5 – 0258812764

SC SATURN SA – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE – 5 – 0258812764

VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 10 – 0740023233

SOLINA ROMANIA SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SUB FORMA DE PRAF SI GRANULE – 1 – 0733190507

YUKAMOB STYLE – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 1 – 0742131242

NOVOCASA CONSTRUCT – MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET – 1 – 0258811470

VERDINO GREEN FOODS S.R.L. – OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT – 10 – 0740023233

S.C. MARNIC TOTAL CONSTRUCT S. – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0741782765

S.C. PATIPAN GRUP SRL – PATISER – 1 – 0745891837

NEMO INVESTIGO SRL – PAZNIC – 1 – 0760265477

S.C. PATIPAN GRUP SRL – PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE – 1 – 0745891837

PROFI ROM FOOD SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 1 – 0372568838

S.C. MARNIC TOTAL CONSTRUCT S. – RECEPTIONER DE HOTEL – 1 – 0741782765

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SECRETAR ADMINISTRATIV – 1 – 0258806275

ALC INVEST DESING – SECRETARA – 1 – 0749761876

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC CHERSA SEBASTIAN – SECRETARA – 1 – 0358111016

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – SEF DISTRICT CAI FERATE, PODURI, DRUMURI – 1 – 0258811470

MIBO DINAMIC SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0749902928

SC AMIGO&INTERCOST SRL – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 3 – 0744283993

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0258806276

AREAL FLORA CONSTRUCT – SUDOR – 1 – 0742131242

SC SATURN SA – SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC – 2 – 0258812764

SC SATURN SA – TURNATOR FORMATOR – 7 – 0258812764

PROFI ROM FOOD SRL – VÂNZATOR – 1 – 0372568838

ROMIX EXPERT S.R.L. – VOPSITOR – 1 – 0786330886

UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 – ZUGRAV – 1 – 00258806276

Locuri de muncă / angajări AIUD: AJOFM Alba – Punct de lucru Aiud – 0725 225 882

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

MC PROTECT SRL – AGENT DE SECURITATE – 2 – 0746074524

S.C. GALWAY SPORT S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0258865646

MARA-LAZĂR-ISPAS SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0744950304

SC TRANSEURO SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 5 – 0258844022

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SAPATOR MANUAL – 20 – 0752269363

MARA-LAZĂR-ISPAS SRL – VÂNZATOR – 2 – 0744950304

Locuri de muncă / angajări BLAJ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

GICU TRANS SRL – Conducator auto transport rutier de persoane – 2 – 0786191651

I.A.M.U. SA – ELECTRICIAN PROTECTIE RELEE, AUTOMATIZARI SI MASURATORI ELECTRICE – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – FREZOR UNIVERSAL – 5 – 0258711907

EPLUS SMART ENERGY S.A. – ÎNCASATOR SI CITITOR CONTOARE DE ENERGIE ELECTRICA, GAZE, APA – 1 – 0753038700

I.A.M.U. SA – LACATUS MECANIC – 5 – 0258711907

Provident Financial Romania – MANAGER – 1 – 0725225883

I.A.M.U. SA – MASINIST LA MASINI SPECIALE DE ASCHIERE – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA – 10 – 0285711907

DOLCE TRAVEL S.R.L. – OSPATAR (CHELNER) – 1 – 0758558066

I.A.M.U. SA – RECTIFICATOR UNIVERSAL – 5 – 0258711907

I.A.M.U. SA – SCULER-MATRITER – 2 – 0258711907

I.A.M.U. SA – STRUNGAR UNIVERSAL – 5 – 0258711907

DOLCE TRAVEL S.R.L. – VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA – 1 – 0758558066

Locuri de muncă / angajări SEBEȘ

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

VMV SECURITY SRL – AGENT DE SECURITATE – 15 – 0744599912

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – AGENT DE VÂNZARI – 3 – 0755094265

SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES – AGENT HIDROTEHNIC – 1 – 0258806442

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – ASFALTATOR – 5 – 0725225885

PROFI ROM FOOD SRL – CASIER – 1 – 0372568838

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA – COLECTOR (RECUPERATOR) CREANTE/DEBITE – 1 – 0755094265

DONNA CONFEZIONI S.R.L. – CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE – 4 – 0759011561

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – FIERAR BETONIST – 5 – 0725225885

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – INGINER CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI – 1 – 0258731516

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – INSTALATOR APA, CANAL – 2 – 0258731516

PROFI ROM FOOD SRL – LUCRATOR COMERCIAL – 1 – 0372568838

KUEHNE + NAGEL S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 10 – 0740128656

TABITA TOUR SRL – MANIPULANT MARFURI – 2 – 0746018113

SC VONTRANS IMPEX SRL – MECANIC AUTO – 2 – 0752822534

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – MECANIC UTILAJ – 3 – 0258731516

PROFI ROM FOOD SRL – PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE – 1 – 0372568838

SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SAPATOR MANUAL – 4 – 0258731516

SC VONTRANS IMPEX SRL – SPALATOR VEHICULE – 1 – 0752822534

PROFI ROM FOOD SRL – VÂNZATOR – 1 – 0372568838

SC LIDL DISCOUNT SRL – VÂNZATOR – 4 – 0725225885

Locuri de muncă / angajări Abrud

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC UNICARM SRL – SEF DEPARTAMENT MARFURI ALIMENTARE/NEALIMENTARE – 1 – 0751152343

Locuri de muncă / angajări Câmpeni

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SC MULTICOM SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 3 – 0744613110

Locuri de muncă / angajări Cugir

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

TMG GUARD SRL – AGENT DE SECURITATE – 1 – 0751124982

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – AMBALATOR MANUAL – 1 – 0258751991

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – CONFECTIONER PRODUSE PIROTEHNICE – 4 – 0258751991

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA – 1 – 0258751991

TECNO PLAST CUGIR SRL – MAGAZINER – 3 – 0786180608

TECNO PLAST CUGIR SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 25 – 0786180608

COMPANIA NAŢIONALĂ ROMARM S.A. BUCUREŞTI FILIALA SOCIETATEA UZINA MECANICĂ CUGIR S.A. – STRUNGAR UNIVERSAL – 1 – 0258751991

Locuri de muncă / angajări Ocna Mureș

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA”OCNA MURES – LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE – 1 – 0258871141

CROMA IMPEX SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR – 10 – 0722226496

Locuri de muncă / angajări Zlatna

Angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

SEN-FU SRL – muncitor necalificat în silvicultura – 2 – 0745860617

SEN-FU SRL – MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA – 1 – 0745860617

Locuri de muncă / angajări în alte localități din județ

Localitate – angajator – post vacant – nr. locuri – telefon mobil

CĂRPINIŞ – FUNNY BOYS SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – 0731253222

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE – 2 – 0790229953

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – AMBALATOR MANUAL – 3 – 0790229953

DRÂMBAR – TRANSILVANIA NUTS SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0790229953

DRÂMBAR – Transilvania Nuts S.R.L. – MANIPULANT MARFURI – 3 – 0790229953

GÂRBOVA DE JOS – CODEMIRA FAIN S.R.L. – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0748030112

HOREA – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – MANIPULANT MARFURI – 2 – 0768450909

HOREA – BIO REAL FOOD S.R.L. – PREPARATOR CONSERVE, LEGUME SI FRUCTE – 4 – 0788321726

HOREA – IOANA & ALEXIA SWEETS S.R.L. – PREPARATOR DE SEMIFABRICATE SI PREPARATE CULINARE – 4 – 0766639631

IGHIU – SC TRANSEURO SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 9 – 0258844022

OIEJDEA – IERO BRICK – LACATUS MECANIC – 1 – 0742799318

OIEJDEA – IERO BRICK – SUDOR – 1 – 0742799318

POIANA AIUDULUI – BODROGENI CĂSUŢE SRL – OSPATAR (CHELNER) – 2 – 0771722644

RĂHĂU – CASA M SRL – AJUTOR BUCATAR – 3 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – BARMAN – 1 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – BUCATAR – 3 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – CONTROLOR CALITATE – 1 – 0725225885

RĂHĂU – CASA M SRL – INSTRUCTOR (MONITOR) SCHI/CALARIE/GOLF/TENIS/ÎNOT/SPORTURI EXTREME – 1 – 0744783150

RĂHĂU – CASA M SRL – ÎNGRIJITOR POMI – 1 – 0744783150

RĂHĂU – RAPEL SRL – MAISTRU ÎN INDUSTRIILE TEXTILA, PIELARIE – 1 – 0744393975

RĂHĂU – RAPEL SRL – MAROCHINER-CONFECTIONER MAROCHINARIE, DUPA COMANDA – 10 – 0258732788

RĂHĂU – CASA M SRL – MENAJERA – 1 – 0744783150

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – FEMEIE DE SERVICIU – 1 – 0768450909

ŞIBOT – ZIUA LEMNARULUI SRL – ÎNCARCATOR-DESCARCATOR – 1 – 0768450909

ŞIBOT – EXPERT FINISAJE LEMN SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0768450909

ŞIBOT – TRAVIPAN PLUS SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0768450909

ŞIBOT – TRAVIPAN PLUS SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE – 1 – 0768450909

UNIREA – DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI CLUJ – SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE – 1 – 0725225882

VALEA VERDE – MARMURA APUSENI SRL – MANIPULANT MARFURI – 1 – 0730020211

VIDRIŞOARA – COZI UNELTE CRISTEA PETRU S.R.L. – ADMINISTRATOR SOCIETATE COMERCIALA – 1 – 0764696460

VINEREA – SEDIROM INTERNATIONAL SRL – MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR – 2 – 0788456950

