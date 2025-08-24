Cutremur de magnitudine 4,2 produs în Vrancea, duminică dimineața

Un cutremur s-a produs duminică dimineața în zona seismică Vrancea.

Seismul a fost înregistrat în 24 august, ora 7:15:17 (ora locală a României) și a a vut magnitudinea ml 4.2.

Este vorba despre un cutremur mediu de intensitate II, produs la adâncimea de 107.7 km, potrivit INFP.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 36km V de Focșani, 64km N de Buzău, 74km E de Sfântu-Gheorghe, 86km E de Brașov, 92km SV de Bârlad, 94km S de Bacău.

Reamintim că un cutremur de magnitudine similară (4,2) s-a produs vineri, 22 august, în Oltenia, Gorj, la ora 14.18. Acesta a fost la adâncimea de 13,8 km. Seismul a fost la 11km NV de Târgu Jiu, 70km NE de Drobeta-Turnu Severin, 72km S de Hunedoara, 86km S de Deva, 92km V de Râmnicu Vâlcea.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News