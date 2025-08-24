Tragedie la Aiud: un bărbat de 65 de ani a murit după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

Potrivit IPJ Alba, polițiștii au fost sesizați duminică dimineață, privind faptul că, pe strada Gheorghe Doja din municipiu, se afla un bărbat decedat.

Din primele cercetări a reieșit că, în cursul nopții, bărbatul de 65 de ani ar fi căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia.

În cauză, nu sunt suspiciuni cu privire la decesul bărbatului.

Cadavrul acestuia a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea necropsiei și stabilirii cauzei morții.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

UPDATE: Potrivit unor surse, bărbatul ar fi avut afecțiuni medicale. Acesta ar fi căzut de la geamul dormitorului său. Era căsătorit. Incidentul s-ar fi petrecut în jurul orelor 3.00-4.00 în noaptea de sâmbătă spre duminică. Corpul său a fost descoperit de către o persoană care trecea pe stradă, duminică dimineața, în jurul orei 7.30.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News