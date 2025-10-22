Au scăzut afacerile din activitățile agențiilor turistice și jocuri de noroc, dar au crescut cele din servicii de înfrumusețare

Au scăzut afacerile din activități derulate de agenții turistice și cele de jocuri de noroc. Au crescut în schimb afacerile din servicii de înfrumusețare. Datele au fost prezentate de Institutul Național de Statistică, miercuri.

Potrivit sursei citate, serviciile de piaţă prestate populaţiei au scăzut în primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, ca serie brută, cu 0,7%. Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, scăderea este cu 1,1%.

În primele opt luni ale anului, comparativ cu perioada similară din 2024, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, a înregistrat o cifră de afaceri cu 0,7% mai mică.

A scăzut cifra de afaceri la:

activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-15,8%)

activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-3,5%)

activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-0,1%).

Creșteri au înregistrat:

serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13,0%)

activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+0,2%).

Situația din luna august, comparativ cu anul trecut

În august, comparativ cu perioada similară din 2024, activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna august 2025, a înregistrat o cifră de afaceri cu 7,3% mai mică.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, scăderea este de 7,5%

Au scăzut:

activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (-17,5%)

activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-16,7%)

activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-7,9%)

serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-5,4%).

Au crescut:

activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative cu 0,8%

