Aproape o treime dintre elevii români nu înțeleg concepte științifice de bază. Raport UNICEF

Aproape o treime dintre elevii români nu înțeleg concepte științifice de bază, arată un raport UNICEF, fcut public miercuri. 

Raportul precizează că aproximativ jumătate dintre elevii români (43%) ating un nivel funcţional al literaţiei ştiinţifice, în timp ce 24% au competenţe tranzitorii, care pot fi consolidate rapid prin sprijin adecvat, arată rapoartele naţionale elaborate de UNICEF.

Dar aproximativ 32% dintre elevi sunt la risc de a nu fi capabili să înţeleagă şi să utilizeze în mod corespunzător conceptele ştiinţifice de bază în contexte practice, transmite Agerpres.

„Concepte științifice de bază” nu înseamnă formule complicate, ci idei fundamentale fără de care elevii nu pot înțelege lumea din jur și nu pot progresa ulterior în educație.

Aceste concepte permit elevului să înțeleagă explicații simple despre lume și sunt necesare pentru a interpreta informații din viața de zi cu zi (sănătate, mediu, tehnologie).

Ele stau la baza gândirii critice și a deciziilor informate.

Când un elev nu le înțelege, problema nu e doar școlară, ci socială și economică, pentru că afectează capacitatea de adaptare într-o societate modernă.

Rapoarte UNICEF pentru România

Miercuri au fost lansate rapoartele naţionale independente privind nivelul de literaţie ştiinţifică şi digitală al elevilor din România.

Documentele au fost elaborate de UNICEF şi se bazează pe două evaluări standardizate, realizate cu sprijinul BRIO şi cu suportul instituţional al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Centrului Naţional pentru Curriculum şi Evaluare.

În domeniul literaţiei digitale, mai mult de jumătate dintre elevi (aproximativ 55%) se află în zona de tranziţie, având competenţe parţiale care pot fi consolidate prin programe adecvate.

8% dintre elevi ating nivelul "funcţionalitate bună", în timp ce segmentul celor care ating cel mai înalt nivel de competenţă este de doar 0,2%. Aproape 37% dintre elevi sunt la risc în ceea ce priveşte dezvoltarea competenţelor digitale funcţionale.

"Constatările rapoartelor indică provocări sistemice şi oferă o bază solidă pentru schimbare, iar reformele iniţiate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în zona curriculumului şi a evaluării reprezintă un pas important înainte", a declarat Anna Riatti, reprezentanta UNICEF în România, citată într-un comunicat remis presei.

Rapoartele reprezintă un diagnostic de sistem menit să arate cât de bine pot aplica elevii competenţele (dobândite atât în şcoală, cât şi în afara ei) în situaţii reale, şi nu doar să reproducă informaţii. Demersul este esenţial pentru fundamentarea unor politici educaţionale şi direcţii de acţiune bazate pe dovezi.

Conform aceleiaşi surse, studiile nu evaluează performanţa academică sau parcurgerea programei şcolare în sens tradiţional, ci furnizează informaţii obiective despre competenţe funcţionale, astfel încât intervenţia să se facă acolo unde este nevoie.

