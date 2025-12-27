Connect with us

Autoritățile se pregătesc pentru un episod de iarnă severă în România. Cod portocaliu și galben în aproape toată țara

Publicat

acum 4 secunde

Episod de iarnă severă în România: Autoritățile au emis un cod portocaliu de vânt, ninsoare și viscol valabil de duminică, până luni, 29 decembrie, ora 10. Codul este valabil inclusiv în județul Alba. Aproape toată țara este sub cod galben sau portocaliu. 

În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110 - 130 de kilometri la oră, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70 - 90 de kilometri la oră, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m de 90 - 100 de kilometri la oră, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Episod de iarnă severă în România. Ce fac autoritățile

Ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat sâmbătă Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), în contextul avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Cod Portocaliu emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Ședința extraordinară a fost condusă de secretarul de stat Raul Pop și a avut ca scop evaluarea riscurilor generate de un episod de iarnă autentică, anunțat pentru perioada 27–29 decembrie, transmite Mediafax.

Potrivit informărilor prezentate, România va fi afectată de intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, polei și ghețuș, cu impact major în zonele montane și în mai multe regiuni ale țării.

Vântul va atinge viteze de 40–60 km/h în majoritatea regiunilor, iar la munte rafalele pot depăși 110–130 km/h, reducând vizibilitatea chiar sub 50 de metri.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei se va depune strat de zăpadă de 5–10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali local se pot acumula 15–20 cm, cu ninsori viscolite și troienire.

Secretarul de stat Raul Pop a subliniat că situația este cu atât mai sensibilă cu cât mulți români se află în minivacanță, fiind atrași de zonele montane:

„Este foarte important ca populația să evite traseele montane în zonele aflate sub avertizare, să țină legătura cu Salvamont și să respecte recomandările autorităților. ANM va emite, punctual, avertizări nowcasting inclusiv de Cod Roșu, acolo unde situația o impune.”

Autoritățile locale vor transmite avertizările către operatorii din turism, conform procedurilor, pentru prevenirea situațiilor de risc.

Hartă: ANM

