Avarie la rețeaua de apă în Alba Iulia. Întrerupere a furnizării apei pe mai multe străzi din municipiu

Avarie la rețeaua de apă în Alba Iulia, miercuri dimineața. Apa CTTA SA anunță că a fost întreruptă furnizarea apei potabile pe mai multe străzi din municipiu.

Potrivit sursei citate, întreruperea vizează Bd. Republicii (zona blocurilor din spatele depozitului alimentar Dacia), strada Gheorghe Șincai (până la magazinul Dedema) și strada Samuel Micu.

Pentru remedierea avariei produse la rețeaua de distribuție a apei potabile, este prezentă echipă în teren.

Se estimează reluarea furnizării apei în jurul orei 12.00.

”La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz rugăm clienții să utilizeze apa numai în scopuri menajere” – Apa CTTA.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea pot fi semnalate la:

numărul unic Call Center 0377 900 400 (luni-joi, orele 8.00-16.30, vinerea orele 8.00-14.00)

Dispeceratul Sucursalei Alba Iulia (în afara programului de mai sus), la numerele de telefon 0258 810 521, 0258 810 463

