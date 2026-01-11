Connect with us

Drama unei tinere căsătorite cu un deținut care a ucis-o după eliberarea din pușcărie. Caz judecat la Curtea de Apel Alba Iulia

59 de femicide au avut loc în România, în anul 2025. Unul dintre ele este greu de descris în cuvinte. Este cazul unei tinere din Hunedoara, Adriana, care a fost ucisă de soțul său în bătaie. A lovit-o timp de 15 minute cu un scaun, a rupt o mătură de ea și a lovit-o cu pumnii și picioarele. În timp ce femeia se văita de durere, acesta s-a culcat lângă ea. Când s-a trezit, a văzut că Adriana era moartă.

După o condamnare la Tribunalul Hunedoara, criminalul, Augustin Lucian Ciorbă, a făcut apel, iar dosarul s-a mutat la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia.

Dosarul a fost înregistrat la instanța din Alba în data de 8 ianuarie 2026, iar o promă ședință de judecată va avea loc pe 4 februarie 2026. 

Adriana avea un copil de 9 ani, iar la momentul decesului avea doar 25 de ani. Acesta a ales să se căsătorească cu Augustin cât bărbatul era închis într-un penitenciar pentru alte fapte.

Între timp a rămas însărcinată cu el și a născut un copil, un băiat. În februarie 2025 Augustin a fost eliberat condiționat.

Potrivit motivării instanței, după ce a ieșit din pușcărie, cei doi au locuit împreună, timp de două luni, dar certurile și agresiunile erau ceva constant între cei doi. Apoi Augustin a plecat în străinătate.

Amenințări cu moartea la telefon și pe rețele sociale

Cât timp a fost plecat în străinătate, Adriana, dar și mama sa au fost amenințate de Augustin. Acesta era nemulțumit că femeia voia să divorțeze de el.

Într-un mesaj i-a transmis: ”te omor şi gata, să ştii, fugi până nu e prea târziu.” sau „te omor dacă îmi ia ...îţi iau şi io viaţa”. De altfel mamei fetei i-a transmis că: ”o s-o bage în sicriu”, pe fiica ei.

Ucisă în ziua botezului fiului lor

Între timp bărbatul s-a întors în țară, iar în ziua de 9 iulie 2025 trebuia să aibă loc un botez al fiului lor. Aceștia au dat o petrecere cu muzică și câteva sticle de alcool. La un moment dat, după ce prietenii lor au plecat din apartament, în jurul orei 23.00 cei doi au început să se certe.

Atunci, potivir magistraților: ”inculpatul a lovit victima cu palma peste față și victima a căzut pe jos . A luat o coadă de mătură și a lovit-o peste șold, mâini, peste spate atât de tare încât coada de mătură s-a rupt.

I-a aplicat victimei lovituri repetate cu pumnii şi cu un scaun. Actele de violenţă au durat în jur de 10 -15 minute.

Inculpatul a luat copilul de numai 7 luni şi a plecat cu el, iniţial la mama sa apoi a ieșit din bloc și revenit în scurt timp, în jurul orei 24:00 la apartamentul în care se afla victima şi i-a mai aplicat o bătaie, în acelaşi mod, estimată de martora ca durând alte 10-15 minute”, se arată în documentul citat.

Vecinii au auzit cum femeia era lovită cu bestialitate

O vecină a declarat că ”de pe palierul imobilul în care locuiau se auzeau efectiv loviturile cu pumnii aplicate de inculpat în trupul victmei. O auzeau pe aceasta cum țipa să nu o mai bată.

Să nu o mai lovească că o doare coloana vertebrală și rinichii. ( „ să nu mai o bată că o omoară”). Martorele povestesc că loviturile aplicate asupra victimei au durat mult timp, circa 10-15 minute”, se mai arată în documentul consultat de alba24.ro.

După ce a bătut-o s-a culcat lângă ea

După ce a bătut-o Augustin s-a pus în pat, lângă Adriana şi a adormit. Dimineață s-a trezit și a constatat că tânăra a decedat. S-a speriat și a alertat vecinii, care au solicitat intervenţia autorităţilor prin apel la numărul de urgenţe 112.

La medicina legala s-a constatat că moartea tinerei a fost cauzată de ”insuficiență cardio-respiratorie acută consecutivă unui politraumatism cu numeroase echimoze, excoriații, hematoame subcutanate, hemopneumotorax stâng, soluţii de continuitate pulmonare stângi pe fondul unei anemii marcate şi a unei îmbibaţii alcoolice de 1, 04 gr %0 şi aspirării de sânge în pulmoni.

Pedeapsă la Tribunalul Hunedoara, apel la Alba Iulia

Augustin a vrut să prezinte o altă variantă a faptelor, dar acesta nu a fost luată în calcul de magistrați. Pentru fapta sa, omor, a fost condamnat de magistrații Tribunalului Hunedoara la 16 ani de închisoare cu executare.

Însă acesta nu a fost de acord cu pedeapsa primită și a făcut apel. Drept urmare dosarul s-a mutat pe rolul instanței superioare, Curtea de Apel Alba Iulia.

La instanța superioară, magistrații vor da o decizie în unul dintre cele mai grave cazuri de femicid care au avut loc în 2025, în România.

sursă foto: Facebook, Adriana Celine

 

