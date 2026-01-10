Connect with us

Concert de pian și cor pe versuri de Mihai Eminescu, la Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, în 24 ianuarie

Publicat

acum 49 de secunde

Palatul Principilor Transilvaniei din Alba iulia vă invită la un eveniment cultural de excepție, în 24 ianuarie. Unele din cele mai frumoase versuri ale poetului Mihai Eminescu vor transpuse în limbaj muzical.

Evnimentul poartă publicul printr-o scurtă, dar captivantă, istorie a muzicii și liricii românești.

În 24 ianuarie 2026, de la ora 18.00, în Sala Transilvania a Palatului Principilor Transilvaniei, Corul Unio Vocum, dirijor Darius Toma, va susține concertul de pian și cor ”Revedere”, pe versuri eminesciene.

Concert de pian și cor la Palatul Principilor din Alba Iulia. Repertoriul

Repertoriul propus are la bază poezii de Mihai Eminescu, transpuse în viziunea creatoare muzicală a compozitorilor: Dumitru Georgescu-Kiriac (1866-1928), Paul Constantinescu (1909-1963), Vasile Timiș (1922-2014), Vasile Spătărelu (1938-2005).

Acompaniamentul la pian va fi realizat de către profesor Vera Zelenskaia, de la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia.

Între lucrările corale ce vor încânta audiența se află: Revedere de Dumitru Georgescu-Kiriac, Patru Madrigale pe versuri de Mihai Eminescu de Paul Constantinescu, Trei valsuri pe versuri de Mihai Eminescu de Vasile Timiș și Floare albastră de Vasile Spătărelu.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

La eveniment va participa și Prof. Univ. Dr. Habil. Diana Câmpan, de la Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia.

