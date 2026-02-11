Connect with us

FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre consecințele alegerilor greșite

Elevii Colegiului Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au discutat cu polițiștii despre violență și consecințele unor alegeri greșite.

"Cât de subțire este linia dintre siguranță și risc, unde poate duce o alegere greșită, un comportament neadecvat sau violența și care sunt riscurile și urmările consumului de tutun, alcool și substanțe psihoactive, au fost câteva dintre întrebările la care polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au răspuns la întâlnirea pe care au avut-o cu elevii claselor a XI-a", au transmis reprezentanții instituției de învățământ.

Potrivit acestora, mesajul polițiștilor a fost susținut prin exemple și reale și prin proiecția unui scurtmetraj emoționant "Drogurile, aripi de plumb", realizat în cadrul unei campanii de prevenție a consumului de droguri.

Prin această activitate, adolescenților li s-a reamintit că regulile au rolul de a-i menține în siguranță, iar disciplina este o punte între obiective și realizări.

Foto: elev caporal Iustin Nicolescu

