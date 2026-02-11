În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare. Precizări OFICIALE de la ANAF

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce obligații rămân în vigoare: Obligațiile de declarare și plată a taxelor rămân în vigoare chiar și în situația declarării inactivității fiscale, precizează ANAF, într-un comunicat transmis Alba24.

Începând cu data de 1 ianuarie 2026, firmele pot fi declarate inactive fiscal de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) în situația în care nu depun situațiile financiare anuale într-un termen de maximum 5 luni după termenul legal de depunere.

Măsura rezultă din modificările aduse Codului de procedură fiscală prin legislația privind eficientizarea resurselor publice*, care au intrat în vigoare la începutul acestul an.

Această măsură a fost adoptată în vederea creșterii disciplinei fiscale și a transparenței financiare, precum și pentru reducerea fenomenului firmelor inactive sau utilizate în scopuri frauduloase, care nu mai desfășoară activitate reală, dar rămân în evidențele fiscale (firme inactive, care erau folosite pentru evaziune, fraude sau tranzacții fictive).

Astfel, verificarea acestei noi situații de declarare în inactivitate fiscală se realizează de către ANAF pentru situațiile financiare al căror termen legal de depunere este ulterior datei de intrare în vigoare a legii.

Deci, în acest an, verificarea se va realiza pentru situațiile financiare cu termenul legal de depunere în anul 2026.

Vezi și Închidere firmă 2026: Ce acte sunt necesare pentru radierea voluntară a unui SRL

Termenele legale de depunere a situațiilor financiare sunt reglementate de art.36 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) până la data de 31 mai inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare - pentru societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;

b) până la data de 30 aprilie inclusiv a exerciţiului financiar următor celui de raportare - pentru celelalte persoane juridice;

c) în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar ales - pentru persoanele juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, din categoria celor de la lit.a)

d) în termen de 120 de zile calendaristice de la încheierea exerciţiului financiar ales - pentru persoanele juridice care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, din categoria celor de la lit.b).

Persoanele juridice care, de la constituire, nu au desfăşurat activitate, pot depune o declaraţie în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ca urmare, verificarea noii situații de inactivitate fiscală se va realiza atât pentru persoanele juridice care au obligația depunerii situațiilor financiare, cât și pentru persoanele juridice care nu au desfășurat activitate.

În ce condiții o firmă devine inactivă fiscal din 2026 și ce consecințe apar

Declararea unei firme ca inactivă fiscal are consecințe importante

Dacă respectivul contribuabil este înregistrat în scopuri de TVA, se anulează codul de înregistrare în scopuri de TVA, cu data comunicării Deciziei de declarare în inactivitate fiscală.

Ca urmare, în perioada în care persoana juridică are codul de înregistrare în scopuri de TVA anulat, dacă desfășoară activitate, are obligația să colecteze TVA, dar nu are drept de deducere a taxei.

TVA colectată în această perioadă trebuie declarată și plătită până la data 25 inclusiv a lunii urmatoare celei în care taxa a devenit exigibilă.

De asemenea, inactivitatea fiscală se înscrie în cazierul fiscal, atât în cel al persoanei juridice declarată inctivă, cât și în cel al reprezentanților legali ai persoanei juridice, existenţi în perioada în care a intervenit situaţia de declarare a inactivităţii fiscale.

Oficiul Național al Registrului Comerțului nu autorizează operațiuni de înregistrare/mențiuni în cazul persoanelor care au înscrisă inactivitatea fiscală în cazierul fiscal.

Astfel, un contribuabil care este declarat inactiv fiscal are toate obligațiile de declarare și plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale datorate, potrivit legii.

De asemenea, contribuabilului declarat inactiv i se aplică toate procedurile de administrare fiscală prevăzute de lege (colectare, control fiscal), cu excepția notificării și a impunerii din oficiu în cazul nedepunerii declarațiilor fiscale.

Noile reglementări urmăresc îmbunătățirea colectării taxelor și alinierea la practicile europene privind raportarea financiară la timp.

Prin clarificarea statutului companiilor care nu își îndeplinesc obligațiile de raportare, măsura contribuie la o imagine realistă a economiei și la un mediu de afaceri mai transparent și mai predictibil.

Conform prevederilor legislative anterioare, o firmă poate fi declarată inactivă fiscal și în situații cum ar fi:

nu își îndeplinește, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligație declarativă prevăzută de lege;

organul fiscal central constatată că nu funcționează la domiciliul fiscal declarat;

are inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerțului sau durata deținerii spațiului cu destinația de sediu social este expirată.

ANAF reafirmă importanța respectării prevederilor fiscale și subliniază determinarea instituției în combaterea evaziunii fiscale și în asigurarea echității fiscale pentru toți contribuabilii.

* Legea nr.239/2015 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare au fost completate reglementările referitoare la inactivitatea fiscală, din Codul de procedură fiscală.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News