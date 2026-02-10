Ce trebuie să știți dacă vreți să cumpărați bijuterii de Valentine’s Day. Cum să evitați produsele cu risc pentru sănătate

Bijuteriile reprezintă unul dintre cadourile preferate cu ocazia Valentine’s Day. Cumpărătorilor le este recomandat să fie atenți la produsele pe care le aleg. Unele dintre acestea pot conține substanțe sau metale ce pot prezenta risc pentru sănătate.

InfoCons a anunțat că au fost identificate peste 25 de alerte la bijuterii cu risc, de la începutul anului 2026, la nivel european.

Toate produsele vizate au prezentat risc chimic. Dintre acestea, 56% dintre bijuterii provin din Republica Populară Chineză, iar 44% au origine necunoscută.

Alerte europene privind bijuterii cu risc chimic

Set de bijuterii de culoare argintie și colier

Produs vândut online, în special prin intermediul AliExpress

Risc: rata de eliberare a nichelului este prea mare (valoare măsurată până la 0,75 μg/cm2/săptămână). Nichelul este un sensibilizant puternic și provoacă reacții alergice dacă este prezent în articole care vin în contact direct și prelungit cu pielea. Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Colier choker multi-strand de culoare argintie cu strasuri

Produs vândut online, în special prin intermediul HobbyHall.fi

Risc: Produsul are o concentrație excesivă de plumb (valoare măsurată: 23,8 % din greutate). Plumbul este nociv pentru sănătatea umană, se acumulează în organism, poate induce neurotoxicitate pentru dezvoltare și poate dăuna, de asemenea, copiilor nenăscuți sau alăptați. Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Medalion cu pandantiv

Produs vândut online, în special prin intermediul HobbyHall.fi (ID: 90240198)

Risc: produsul are o concentrație excesivă de cadmiu (valoare măsurată: 45,3 % din greutate). Cadmiul este nociv pentru sănătatea umană, deoarece se acumulează în organism, poate deteriora rinichii și oasele și poate provoca cancer. Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Inel (ring in a box)

Descrierea produsului: inel argintiu cu piatră transparentă

Risc: Produsul conține o cantitate excesivă de cadmiu (valoare măsurată 43 %) și plumb (valoare măsurată 0,098%). Cadmiul este nociv pentru sănătatea umană, deoarece se acumulează în organism, poate deteriora rinichii și oasele și poate provoca cancer. Plumbul este nociv pentru sănătatea umană, se acumulează în organism, poate provoca neurotoxicitate pentru dezvoltare și poate afecta, de asemenea, copiii alăptați sau nenăscuți. Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Brățară cu lanț argintiu cu încuietoare

Produs vândut online, în special prin intermediul AliExpress.

Risc: rata de eliberare a nichelului este prea mare (valoare măsurată până la 0,74 μg/cm2/săptămână). Nichelul este un sensibilizant puternic și provoacă reacții alergice dacă este prezent în articole care vin în contact direct și prelungit cu pielea. Produsul nu este conform cu Regulamentul REACH.

Proporția de metal în bijuterii

Potrivit InfoCons, titlul metalului reprezintă proporția de metal prețios fin conținută de un obiect, exprimată în miimi. Titlurile legale în România, sunt următoarele:

pentru aur: 333‰; 375‰; 500‰; 585‰; 750‰; 833‰; 900‰; 916‰ si aur fin 999‰

pentru argint: 750‰; 800‰; 875‰; 916‰; 925‰ si argint fin 999‰

pentru platină: 950‰

pentru paladiu: 950‰.

O terminologie mai veche este uneori folosită pentru a simboliza titlul aurului. Această terminologie folosește ca unitate de măsura karatul (pl. karate) prescurtat Kt. sau K.

Aurul fin (999‰) mai este descris ca aur de 24 Kt. Acest lucru înseamnă că din 24 de părți ale unui întreg, toate 24 sunt aur fin. Pentru un obiect din aur de 14 Kt (585‰), de exemplu, numai 14 părți sunt aur fin, restul de 10 părți (până la 24) fiind constituite din alte metale aliate.

Aurul de 9 Kt. reprezintă titlul de 375‰ ș.a.m.d.

