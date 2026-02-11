Recalcularea pensiilor: Peste 1.800 de petiții, înregistrate la Avocatul Poporului

Avocatul Poporului a primit peste 1.800 de petiții privind modul în care sunt soluționate cererile de recalculare a pensiilor, dar și alte aspecte care țin de acest domeniu.

Problemele semnalate nu au vizat doar întârzierile, arată un răspuns al instituției transmis Digi24. Ele privesc și situații în care deciziile nu au fost emise, drepturile stabilite nu au fost puse în plată, adeverințele depuse nu au fost valorificate sau stagiile de cotizare nu au fost corect luate în calcul.

Vezi și VIDEO: Mica recalculare a pensiilor în județul Alba. Câte cereri sunt nerezolvate și care este prioritatea zero a Casei de Pensii

Au fost reclamate, de asemenea, dificultăți legate de recalcularea pensiilor în baza unor hotărâri judecătorești, stabilirea cuantumului pensiei după mai multe recalculări succesive, nepunerea în executare a unor decizii sau imposibilitatea recalculării din cauza lipsei unor documente ori a unor probleme administrative.

Petițiile au vizat în principal casele teritoriale de pensii, dar și casele sectoriale de pensii ale Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale.

În urma petițiilor primite, Avocatul Poporului a desfășurat peste 30 de anchete la autoritățile reclamate și a inițiat 10 sesizări din oficiu.

Instituția a precizat, în răspunsul transmis Digi24.ro, că o parte dintre dificultăți au fost generate de aplicarea noii legislații și de implementarea programelor informatice utilizate în stabilirea drepturilor de pensie, care nu erau încă disponibile sau pe deplin funcționale în toate etapele procesului.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News