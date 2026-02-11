Connect with us

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Studiu legat de bugetul alocat

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri Valentine's Day

Publicat

acum 59 de secunde

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete: Doar 7% dintre români alocă un buget semnificativ mai mare pentru Valentine's Day și Dragobete, în timp ce majoritatea percep aceste ocazii mai degrabă simbolic decât ca momente de consum intens, potrivit unui studiu de specialitate dat publicității marți. Mai mult, în locul cadourilor, unii preferă să trimită mesaje de Valentine's Day și Dragobete.

”Luna Îndrăgostiților nu duce la excese. Doar 7% dintre români cheltuie semnificativ mai mult comparativ cu alte ocazii speciale.

Valentine's Day și Dragobetele sunt percepute de români mai degrabă ca ocazii simbolice decât ca momente de consum intens”, arată datele Barometrului Sezoanelor Financiare, citat de Agerpres.

Spre deosebire de alte perioade ale anului cu presiune ridicată asupra bugetului, precum sărbătorile de iarnă (63%) sau Black Friday (39%), mai puțin de 10% dintre români declară că au cheltuit mai mult decât de obicei cu ocazia Valentine's Day sau Dragobete.

Pentru cei care vor să dea un plus de atenție bugetului lunii februarie, Asociația CFA România lansează Ghidul Abracashdabra de Valentine's Day, un instrument practic care oferă repere simple pentru evaluarea deciziilor de consum legate de această perioadă, se mai precizează în comunicat.

Cât sunt de dispuși românii să dea bani pe cadouri de Valentine's Day și Dragobete

Conform sursei citate, bărbații sunt aproape de două ori mai predispuși decât femeile să aloce un buget suplimentar pentru Valentine's Day sau Dragobete.

Astfel, 8,1% dintre bărbați spun că au cheltuit mai mult decât în restul anului sau cu ocazia altor sărbători, comparativ cu 4,3% dintre femei.

Pentru majoritatea românilor această perioadă rămâne mai degrabă simbolică, fără a genera cheltuieli considerabile.

Totuși, probabilitatea de a cheltui mai mult în Luna Îndrăgostiților crește odată cu nivelul de venit.

Astfel, doar 4,1% dintre cei cu venituri sub 3.000 de lei au alocat mai mult decât de obicei pentru ocaziile speciale, în timp ce proporția urcă la 8% în rândul celor cu venituri între 5.000 și 7.000 de lei.

”Chiar și în rândul celor care consideră Luna Îndrăgostiților o ocazie de cheltuieli mai mari, generațiile adoptă stiluri diferite de a-și gestiona bugetul.

Generația Z este mai ponderată în perioada sărbătorilor analizate în Barometrul Sezoanelor Financiare (Black Friday, sărbătorile de iarnă, Valentine's Day și Dragobete, Ziua Copilului), cu 63% dintre tineri care cheltuiesc sub 1.000 de lei, în timp ce Generația X este mai dispusă să dea mai mulți bani, astfel că 65% dintre aceștia cheltuiesc peste acest prag.

Milennialii tind să fie echilibrați în gestionarea bugetului: jumătate declară cheltuieli sub 1.000 de lei, în timp ce un sfert alocă între 1.000 și 1.999 lei”, notează autorii studiului.

Specialiștii CFA (Chartered Financial Analyst) recomandă ca, în luna februarie, cuplurile să înceapă prin a stabili clar cât sunt dispuse să cheltuiască, astfel încât bugetul să rămână sub control.

În acest sens, Ghidul Abracashdabra oferă sugestii practice pentru a analiza ofertele, a evita impulsurile și a transforma gesturile în experiențe memorabile, nu doar în cadouri scumpe.

De asemenea, discuțiile deschise despre așteptări și planuri comune, inclusiv financiare, pot întări relația și menține echilibrul bugetar.

”Obiceiurile de consum în perioada Valentine's Day sau Dragobete sunt o temă nouă de studiu pentru noi și cifrele pe care le-am descoperit în Barometrul Sezoanelor Financiare ne confirmă că merită explorată îndeaproape, pentru o educație financiară mai bună.

Aceste sărbători pot fi un prilej excelent de a exersa alegeri financiare inteligente precum stabilirea unui buget clar, evaluarea atentă a ofertelor și orientarea către cadouri sau experiențe care au relevanță reală pentru cuplu.

Gestionați astfel, banii susțin deciziile personale și contribuie la un echilibru financiar sănătos, fără a diminua semnificația momentului”, a afirmat Florentina Almăjanu, director general Asociația CFA România, citată în comunicat.

Barometrul Sezoanelor Financiare este un studiu derulat în perioada 3-6 noiembrie 2025, prin metodologia Computer Assisted Web Interviewing, pe un eșantion de 1.130 de respondenți din generațiile Z, Millennials și X, cu preponderență din mediul urban.

Asociația CFA România este organizația profesioniștilor în investiții din România, deținători ai titlului Chartered Financial Analyst (CFA), calificare administrată de CFA Institute (USA). Organizația are peste 250 de membri și aproximativ 140 de candidați la unul din nivelurile de examinare.

Ultimele articole pe alba24
