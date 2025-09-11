Avertisment MAI: site-ul oficial al noii cărți electronice de identitate a fost clonat. Atenționări pentru utilizatori

Ministerul Afacerilor Interne atenționează că a depistat o activitate de impersonare a site-ului oficial al noii cărți electronice de identitate.

Structurile MAI au intervenit și au blocat accesul la site-ul fals, care clona pagina oficială, anunță MAI.

MAI reamintește că agina web oficială dedicată cărții electronice de identitate este doar https://carteadeidentitate.gov.ro.

”Acest site este construit exclusiv pe domeniul.gov.ro.

Orice altă pagină, apărută pe alte domenii (.ro, .com etc.), NU este oficială și poate reprezenta o tentativă de fraudă”, anunță MAI.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News