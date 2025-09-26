Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat că atacatorii folosesc date ale unor companii cunoscute din România pentru a-i păcăli pe utilizatori să furnizeze date personale.

Potrivit DNSC, este vorba despre OLX România și epantofi. Atacatorii cibernetici se folosesc de identitățile acestor site-uri pentru a fura datele personale ale cetățenilor.

„Atacatorii cibernetici au intensificat campaniile de fraudă online prin care se dau drept platforme cunoscute, precum OLX sau ePantofi. Aceștia creează pagini false, trimit mesaje sau link-uri care par a fi legitime și încearcă să convingă utilizatorii să ofere date personale ori financiare sau să efectueze plăți în afara canalelor oficiale”, precizează DNSC.

Potrivit specialiștilor în securitate cibernetică, scopul lor este acela de a colecta datele de pe card pentru a obține plăți frauduloase de la victimele care cred că fac cumpărături în siguranță.

Pentru a evita aceste situații, specialiștii DNSC recomandă ca utilizatorii:

să nu completeze formulare cu date personale din link-uri primite pe rețele sociale sau în comentarii;

să verifice domeniul site-ului înainte de a introduce date de card sau de a face o comandă online.

Specialiștii DNSC au mai precizat că adresele „.ro” sau „.com” pot fi imitate prin mici variații (ex: epantofi.online).

Potrivit DNSC, românii trebuie să știe că, dacă site-ul oferă o ofertă mult prea bună ca să fie adevărată, aceasta este, cel mai probabil, o fraudă.

De asemenea, este recomandat ca utilizatorii să folosească un antivirus actualizat și să activeze autentificarea cu doi factori (2FA), pe platformele care oferă această variantă.

Cetățenii care au întâlnit asemenea fraude pot suna la 1911 pentru raportarea lor sau pot completa formularul de sesizare pe pnrisc.dnsc.ro

„Într-o lume digitală în continuă schimbare, vigilența rămâne cea mai bună apărare. Nu lăsa atacatorii să profite de încrederea ta. Protejează-ți datele și verifică de două ori înainte de a da click!”, se arată în mesajul publicat joi de reprezentanții DNSC.

