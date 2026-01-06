BOBOTEAZA 2026: Tradiții și superstiții. Ce nu e bine să faci pe 6 ianuarie

Boboteaza 2026. Pe 6 ianuarie, ziua în care credincioșii celebrează una dintre cele mai importante sărbători creștine, de purificare și reînnoire sufletească, preoţii sfinţesc apele, iar cei care se stropesc sau se îmbăiază în apa sfinţită sunt protejaţi de rele şi boli.

Există numeroase tradiții și superstiții pentru această zi, printre acestea se numără și recomandarea să nu te speli pe cap sau să speli haine, pentru că „se spurcă apele”.

În ziua de Bobotează are loc sfințirea apei, în cadrul slujbei de Iordan, iar pregătirea acestui moment se face și în 2026 cu multă atenție în fiecare comunitate.

La sate, locul desfășurării slujbei se stabilește împreună cu preotul satului, de obicei într-un spațiu mai larg, unde există cel puțin o fântână, în apropierea unei ape curgătoare, în gospodăria unui localnic sau în curtea bisericii.

Pentru ceremonie se aduce apa, care se pune în vase mari de lemn, iar în același timp, la râu, se taie o cruce mare de gheață.

În jurul acestei cruci sau al crucii aflate în mod obișnuit în curtea bisericii, se desfășoară întregul ritual religios, la care participă întreaga comunitate.

După slujba de sfințire, apa devine agheasmă, iar fiecare sătean o ia acasă în vasele de lemn sau sticlă cu care a venit.

Pe drumul de întoarcere, credincioșii strigă „Chiraleisa” pentru belșugul holdelor, purificarea aerului și creșterea canepii, și totodată, toarnă câte puțină agheasmă în toate fântânile întâlnite.

Odată ajunși acasă, oamenii folosesc agheasma pentru a sfinți grajdul, animalele, pomii din livadă, casa și încăperile locuinței.

Boboteaza 2026. Ce nu e bine să faci în această zi

Să speli rufe sau haine: se spune că apele sunt sfințite și spălatul în această zi le "spurcă" sau le profanează, aducând ghinion sau chiar boli

Să te speli pe cap: tradiția populară avertizează că cei care o fac pot avea dureri de cap tot anul

Să lași hainele la uscat afară: se crede că sub hainele lăsate pot intra spiritele rele sau "diavolii"

Să dai obiecte sau bani cu împrumut: tradiția spune că astfel atragi pagubă materială în casă

Să porți certuri sau conflicte: se consideră că discuțiile și neînțelegerile în această zi sfântă aduc ghinion

Să lucrezi sau să faci treburile casnice: munca fizică e văzută ca o neglijență față de semnificația religioasă a sărbătorii

De asemenea, în popor se mai spune că nu se recomandă să speli rufele în pârâuri două săptămâni după Bobotează, căci diavolii abia așteaptă să se agațe de ele.

Obiceiuri pe care să le respecți pe 6 ianuarie, pentru a avea noroc

De Bobotează, tradițiile populare recomandă respectarea mai multor obiceiuri pentru a atrage noroc, sănătate și belșug.

Astfel, se spune că este bine ca credincioșii să participe la slujba de sfințire a apei, să bea sau să folosească agheasma mare în gospodărie, să stropească animalele, pomii și fântânile, precum și câmpurile sau holda, pentru protecție și recolte bogate.

Agheasma luată de la preot în ziua de Bobotează ajută la curăţarea gospodăriei de diavoli, moroi, șerpi, purici, boli, dar și de influența oamenilor malefici, precum favorizarea unor recolte bogate.

De asemenea, se consideră norocos să faci fapte bune, să te împaci cu oamenii din jur și să păstrezi acasă agheasma pentru a sfinți locuința și a avea protecție pe tot parcursul anului.

Se spune că fetele care cad pe gheață în ziua de Bobotează pot fi sigure că se vor mărita în acel an.

Boboteaza 2026. Iordănitul femeilor

Potrivit crestinortodox.ro, tradițiile de Bobotează pentru femei includeau obiceiul numit "iordanitul". Femeile se adunau în grupuri mari la cineva acasă, aducând alimente și băutură, și petreceau noaptea întreagă cântând și jucând.

Dimineața ieșeau pe stradă și luau cu forța bărbații care se aflau întâmplător pe drum, amenințându-i cu aruncarea în apă.

În unele regiuni, momentul era folosit și pentru integrarea tinerelor neveste în comunitatea femeilor căsătorite, prin stropirea lor cu apă din fântână sau râu.

Tot în noaptea de Bobotează, tinerele fete își visează ursitul, iar tradiția le recomandă să lege pe inelar un fir roșu de mătase și o bucățică de busuioc, plasând busuiocul și sub pernă.

Secretul agheasmei

Oamenii de ştiinţă explică faptul că apa sfinţită de Bobotează intră în contact cu argintul, prin scufundarea crucii și cu busuiocul, ambele având proprietăţi antimicrobiene.

Argintul, chiar și pentru scurt timp, poate elimina bacteriile și algele microscopice sau poate crea un mediu în care acestea nu se dezvoltă.

Busuiocul este recunoscut pentru proprietăţile sale antiseptice, iar combinaţia cu argintul contribuie la conservarea apei sfinţite.

Mai mult, busuiocul este apreciat și pentru efectele sale asupra sănătății. Specialiștii în medicina naturistă arată că părțile aeriene ale plantei sunt folosite atât în medicina umană, cât și în cea veterinară.

Principiile active ale busuiocului au efect antiseptic intestinal, stimulează digestia, acționează antiinflamator la nivel renal și intestinal, sunt antimimetice, antifungice, antiseptice pulmonar și febrifuge.

În practică, planta este utilizată pentru afecțiuni precum colici și balonări intestinale, vomă, gripă, răceală, bronșită acută și cronică, dureri de cap, ulcer gastric, infecții urinare, anorexie sau diaree.

În cadrul celor 12 sărbători importante ale creștinismului se numără și Boboteaza (Botezul Domnului), celebrată anual pe 6 ianuarie.

Astfel, în această zi se încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în Ajunul Crăciunului.

