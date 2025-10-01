AVERTIZARE METEO: COD GALBEN de CEAȚĂ pentru mai multe localități din Alba. Vizibilitate redusă, chiar și sub 50 de metri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă cod galben de ceață pentru zona joasă a județului Alba, valabilă marți, 1 octombrie, între orele 6:00 și 9:00.

Avertizarea meteo cod galben de ceață vizează 47 de localități din județul Alba : Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Potrivit avertizării, vizibilitatea este săzută local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, îngreunând circulația rutieră pe toate drumurile din zonele respective.

Ceața densă este frecventă în această perioadă, mai ales în zonele joase ale județului, din cauza temperaturilor scăzute din timpul nopții și a umidității ridicate.

Cod Galben de Ceață: Recomandări pentru șoferi:

circulați cu viteză redusă,

evitați depășirile riscante,

folosiți lumini de ceață,

păstrați distanță suficientă față de vehiculul din față.

Avertizarea a fost emisă de ANM la ora 5:46 și este valabilă până la ora 9:00.

Informare meteo de vreme rece, ploi și chiar ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică generală, valabilă din 29 septembrie- 2 octombrie, ora 10:00, care vizează întreaga țară, inclusiv județul Alba.

Fenomne vizate:

vreme rece,

ploi moderate cantitativ,

ninsori la altitudini de peste 1700 m, cu depunere de strat de zăpadă.

În intervalul menționat, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20°C, iar minimele între 1 și 10°C, posibil mai scăzute în depresiunile intramontane.

Precipitații:

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor acumula cantități de apă de 20–25 l/mp.

La munte:

La altitudini mai mari de 1700 m vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi, în medie, între 5 și 10 cm.

