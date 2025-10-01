Connect with us

Blaj

AVERTIZARE METEO: COD GALBEN de CEAȚĂ pentru mai multe localități din Alba. Vizibilitate redusă, chiar și sub 50 de metri

Publicat

acum 2 minute

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă cod galben de ceață pentru zona joasă a județului Alba, valabilă marți, 1 octombrie, între orele 6:00 și 9:00.

Avertizarea meteo cod galben de  ceață vizează 47 de localități din județul Alba : Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade și Doștat.

Potrivit avertizării, vizibilitatea este săzută local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, îngreunând circulația rutieră pe toate drumurile din zonele respective.

Ceața densă este frecventă în această perioadă, mai ales în zonele joase ale județului, din cauza temperaturilor scăzute din timpul nopții și a umidității ridicate.

Cod Galben de Ceață: Recomandări pentru șoferi:

  • circulați cu viteză redusă,
  • evitați depășirile riscante,
  • folosiți lumini de ceață,
  • păstrați distanță suficientă față de vehiculul din față.

Avertizarea a fost emisă de ANM la ora 5:46 și este valabilă până la ora 9:00.

Informare meteo de vreme rece, ploi și chiar ninsori

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică generală, valabilă din 29 septembrie-  2 octombrie, ora 10:00, care vizează întreaga țară, inclusiv județul Alba.

Fenomne vizate:

  • vreme rece,
  • ploi moderate cantitativ,
  • ninsori la altitudini de peste 1700 m, cu depunere de strat de zăpadă.

În intervalul menționat, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 11 și 20°C, iar minimele între 1 și 10°C, posibil mai scăzute în depresiunile intramontane.

Precipitații:

Temporar va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei se vor acumula cantități de apă de 20–25 l/mp.

La munte:

La altitudini mai mari de 1700 m vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi, în medie, între 5 și 10 cm.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Blajacum 2 minute

AVERTIZARE METEO: COD GALBEN de CEAȚĂ pentru mai multe localități din Alba. Vizibilitate redusă, chiar și sub 50 de metri
Evenimentacum 10 minute

Atenționare ANM: Cod Galben de ceață în Alba. Vizibilitatea scade izolat sub 50 de metri. Localitățile vizate
Evenimentacum 40 de minute

1 octombrie: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Ce se promovează în această zi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 4 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Restructurarea Ministerului de Interne: schimbări de compartimente, dispecerate integrate. Ce se întâmplă cu vârsta de pensionare
Administrațieacum 16 ore

DSVSA Alba a amendat unități în care se prepară sau servește mâncare pentru elevi. Ce nereguli au fost descoperite
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

locuri de munca
Economieacum 20 de ore

Locuri de muncă în Alba: 547 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Economieacum 22 de ore

Solariile de legume pot fi ridicate în gospodării, fără autorizație de construire. Lege adoptată de Senat
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 14 ore

Drept la replică Marius Hațegan: Îi atrag atenția șefului PSD Alba să înceteze cu dezinformările legate de drumul către Șureanu
Evenimentacum 18 ore

Corneliu Mureșan: Șureanu între binecuvântarea lui Dumnezeu și blestemul nepăsării conducerii liberale a Consiliului Județean Alba
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 12 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
jocuri de pacanele don ro foto canva
Sportacum 18 ore

Alfabetizarea media și înțelegerea probabilității în jocurile moderne de păcănele (P)
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

VIDEO: Levente Polgar și lupta sa cu demonii interiori la Tor des Geants. Despre frica de moarte și halucinații în timpul cursei
Evenimentacum 17 ore

Teatrul de Păpuși „Prichindel” participă la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin” Timișoara
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 20 de ore

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 5 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

interventii chirurgicale oftalmologie dr holhos spital
Evenimentacum 16 ore

Comunicat: Intervenții chirurgicale de top în Clinicile Dr. Holhoș
Evenimentacum 2 zile

Teste medicale cu aparatură de înaltă performanță, la Secția ORL de la Spitalul Județean de Urgență Alba. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 16 ore

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Educațieacum 2 zile

VIDEO: Mini-protest al studenților și elevilor din Alba Iulia. Ce revendicări au
Mai mult din Educatie