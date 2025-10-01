Connect with us

Avertizări meteo de ninsori și vânt puternic în Alba și alte județe. Vreme deosebit de rece și ploi până sâmbătă, 4 octombrie

Publicat

acum 5 secunde

Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori și vânt puternic pentru zone montane din Alba și alte județe din țară. În rest, vor fi ploi însemnate. Până sâmbătă, va fi vreme deosebit de rece.

Informare meteo: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până sâmbătă, 4 octombrie, ora 20.00 – vreme deosebit de rece, ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1500 m

În intervalul menționat, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

Din dimineața zilei de joi (2 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Se vor acumula cantități importante de apă, de 25-50 l/mp, iar în regiunile sudice de peste 70-90 l/mp.

La munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și izolat în rest, cu viteze, în general, de 45-55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea de peste 60-70 km/h.

Atenționare Cod Galben: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit și se va depune strat de zăpadă (10-20 cm).

Avertizare Cod Portocaliu: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00 / ninsori abundente și strat consistent de zăpadă la altitudini de peste 1500 m

În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă de 30-40 cm.

Atenționare Cod Galben: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00 / ploi însemnate cantitativ

În intervalul menționat vor fi ploi însemnate cantitativ în vestul Munteniei și sudul Banatului. Cantitățile de apă vor fi de 25-35 l/mp și local de 40-50 l/mp.

Avertizare Cod Portocaliu: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00 – ploi importante cantitativ

În județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 50-70 l/mp.

Atenționare Cod Galben: de joi, 2 octombrie, ora 10.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00 – intensificări ale vântului

Vântul va prezenta intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și în sudul Moldovei cu viteze de 50-70 km/h.

Avertizare Cod Portocaliu: de joi, 2 octombrie, ora 20.00 până vineri, 3 octombrie, ora 10.00 / intensificări puternice ale vântului

În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-85 km/h.

