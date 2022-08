Bacalaureat 2022, a doua sesiune: SUBIECTELE și BAREMELE la Română. Ce au avut de rezolvat candidații

Zece organizații neguvernamentale fac un apel public și solicită primarului Gabriel Pleșa și membrilor Consiliului Local Alba Iulia să emită o hotărâre prin care să fie revocată hotărârea prin care se decide exproprierea unor imobile (locuințe) situate pe strada Arnsberg, nr. 20, bloc G2 „Turturica”.

Reprezentanții organizațiilor au transmis marți premierului, ministrului Muncii și Solidarității Sociale și ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o scrisoare prin care au sesizat modul în care „primarul din Alba Iulia înțelege să se alinieze strategiilor naționale”.

Citește Scrisoare adresată primarului și consilierilor locali din Alba Iulia (.pdf)

„Pentru primarul orașului Alba Iulia – locul de parcare bate dreptul la locuire decentă

În Alba Iulia, Primăria evacuează mai multe familii vulnerabile pentru a construi o parcare. Blocul ce urmează să fie evacuat și demolat este o clădire în care au existat locuințe sociale și locuințe proprietate personală. Începând cu anul 2010, Primăria a refuzat să prelungească contractele de închiriere ale acestor persoane vulnerabile și, în 2017, a evacuat toate familiile care nu aveau drept de proprietate în imobil (foștii chiriași în locuințele sociale), lăsând blocul să se degradeze. Acum, în 2022, dorește golirea completă a imobilului pentru a-l putea dărâma și pentru a construi o parcare supraetajată pe terenul imobilului.

Ultimele șase persoane rămase în bloc (din cei 26 de proprietari, în total) sunt acum în risc iminent de evacuare, în ciuda evidentei imposibilității de a achiziționa o altă locuință cu suma de aproximativ 6.000 de euro pe care o vor primi de la autoritățile publice locale. Soluția propusă de primar – relocarea în containere, cu chirie – contravine tuturor normelor internaționale care fac referire la relocări voluntare, cu acordul explicit al persoanelor, și a nevoii existenței unor alternative de locuire sigură (containerele sunt, în mod evident, structuri de locuire temporare și nu pot ține locul unei locuințe). În ultimii ani, Centrul de Resurse Juridice a documentat acest caz și a redactat un raport disponibil aici.

10 organizații neguvernamentale fac un apel public către USR PLUS, cerându-i acestui partid să solicite primarului din Alba Iulia să emită o nouă hotărâre prin care hotărârea de expropriere să fie revocată. Este paradoxal că partidul care a avut în coordonare PNRR, un plan care vizează, printre altele, tocmai proiecte care să conducă la diminuarea disparităților sociale din România, să îl aibă ca membru pe primarul care a decis că locurile de parcare sunt mai importante decât accesul la locuire decentă. Am transmis azi, în atenția premierului, a ministrului Muncii și Solidarității Sociale și a ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o scrisoare prin care am sesizat modul în care primarul din Alba Iulia înțelege să se alinieze strategiilor naționale. De asemenea, am transmis o solicitare în atenția primarului și a membrilor consiliului local Alba Iulia de a revoca hotărârea de consiliu local prin care se decide exproprierea.

Citește Scrisoare deschisă adresată premierului – Măsuri de protecție socială pentru persoane vulnerabile

Considerăm că această decizie reprezintă o formă de violență directă împotriva grupurilor vulnerabile. Deși la nivel național se discută, în dezbateri publice, documente strategice care propun rezolvarea lipsei acute de locuințe sociale, majoritatea autorităților publice locale sunt complet dezinteresate de locuirea socială, în ciuda responsabilității directe pe care o au față de acest sector.

Recent, Guvernul României a dezbătut public Strategia Națională pentru Locuire 2022 – 2030. În document se menționează lipsa acută de locuințe sociale și nevoia de politici de sprijinire pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele vulnerabile. Decizia luată de primarul Municipiului Alba Iulia și de consilierii locali este în mod evident contrară soluțiilor identificate în această strategie.

Mai mult, tot anul acesta au fost dezbătute alte două documente elaborate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Politică Publică pentru Incluziunea Socială a Persoanelor fără Adăpost și Strategia națională privind incluziunea socială a persoanelor fără adăpost pentru perioada 2022 – 2027. Ambele documente vizează tocmai măsuri care să conducă la reducerea fenomenului de insecuritate a locuirii și la prevenirea fenomenului de locuire în stradă.

De asemenea, în iunie 2022, România și-a asumat Lisabon Declaration on the European Platform on Combating Homelessness, prin care statele europene s-au angajat să combată fenomenul locuirii în stradă. În documentul asumat de România, se menționează explicit: „evacuările trebuie să fie prevenite ori de câte ori este posibil și nimeni nu va fi evacuat fără asistență pentru o soluție de locuire decentă”. Mai mult, Comentariul General 4/1991 și Comentariul General 7/1997 al Comitetului Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite critică aspru practicile de evacuare forțată și stipulează dreptul la locuire decentă și sigură. Or, soluțiile propuse de relocare nu reprezintă o formă sigură de locuire, neexistând un drept de proprietate asupra lor și fiind o formă de locuire tranzitorie. Prin decizia E/C. 12/ROU/Q/6 din 15.11.2021, România va trebui să raporteze către Organizația Națiunilor Unite măsurile luate pentru a respecta dreptul la locuire adecvată și prevenirea evacuărilor forțate.

Considerăm că evacuarea unui bloc în care au existat locuințe sociale și demolarea acestuia în ciuda faptului că există proprietari care nu au alternativa unei locuințe decente și sigure, și asta pentru a construi locuri de parcare, contravine flagrant tuturor principiilor asumate de România prin documentele mai sus menționate, atât comunitare, cât și naționale”, au transmis într-un comunicat reprezentanții organizațiilor semnatare.

Organizațiile semnatare avertizează public că, dacă acest imobil va fi evacuat și demolat, vor semnala acest caz în atenția Comitetului de Protecție Socială, de la nivelul Comisiei Europene, organismul ce monitorizează progresele făcute de statele membre în domeniul politicilor sociale, precum și către Comitetul Economic și Social al Organizației Națiunilor Unite.

Semnatari scrisoare: