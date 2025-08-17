Eveniment
Vremea în Alba în săptămâna 18-24 august: Schimbare bruscă a vremii. Temperaturile scad cu 10 grade. Prognoza meteo pe localități
Vremea în Alba în săptămâna 18-24 august: Schimbare bruscă a vremii. Temperaturile scad cu 10 grade. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 18 – 24 august aduce o schimbare bruscă a vremii în județul Alba. Temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius, iar ploile și furtunile vor deveni frecvente în mai multe localități din județ.
Săptămâna începe cu două zile de instabilitate atmosferică. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius și sunt anunțate ploi și furtuni. Mijlocul săptămânii aduce soare și temperaturi ridicate. Apoi, spre weekend, vremea se răcește considerabil. Vor fi maxime de doar 12 – 15 grade Celsius în zonele montane și în jur de 20 – 22 de grade în restul județului, temperaturi scăzute pentru mijlocul lunii august.
Luni, 18 august – vreme instabilă, cu furtuni și averse în majoritatea localităților, maxime între 15 și 23 de grade Celsius.
Marți, 19 august – cer variabil, perioade de soare alternate cu averse, temperaturi mai blânde, maxime între 17 și 26 de grade Celsius
Miercuri, 20 august – zi frumoasă și călduroasă, predominant însorită, cu temperaturi ce urcă până la 30–33 de grade Celsius
Joi, 21 august – soare și nori, dar vreme foarte caldă, maxime de 30–33 de grade Celsius
Vineri, 22 august – instabilitate accentuată, cu averse și furtuni în multe localități, maxime în scădere, de 24–29 de grade Celsius
Sâmbătă, 23 august – se răcește semnificativ, vreme mai rece și posibile averse. Maxime de 19–24 de grade Celsius
Duminică, 24 august – se răcește și mai mult. Vor fi ploi și averse pe arii extinse. Maximele nu mai trec de 22 de grade Celsius
Vremea în Alba: Luni, 18 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai răcoare
Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse
Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; furtuni
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună
Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni
Vremea în Alba: Marți, 19 august
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; una sau două averse scurte
Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună
Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața
Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața
Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone
Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni
Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare
Vremea în Alba: Miercuri, 20 august
Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit
Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit
Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare
Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit
Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit
Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit
Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit
Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit
Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit
Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit
Vremea în Alba: Joi, 21 august
Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori
Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată
Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori
Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori
Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori
Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată
Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată
Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori
Vremea în Alba: Vineri, 22 august
Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit
Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse
Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse și furtuni
Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse
Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse
Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse
Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse
Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone
Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone
Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse și furtuni
Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse
Vremea în Alba: Sâmbătă, 23 august
Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în locuri izolate
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună
Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare
Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros
Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în unele zone
Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse
Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse
Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse
Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros
Vremea în Alba: Duminică, 24 august
Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse
Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie
Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie intensă, apoi averse ușoare
Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse
Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; ploaie
Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse
Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie
Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie
Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; perioade de ploaie
Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse de ploaie
sursa: accuweather.com
