Connect with us

Eveniment

Vremea în Alba în săptămâna 18-24 august: Schimbare bruscă a vremii. Temperaturile scad cu 10 grade. Prognoza meteo pe localități

vremea in alba meteo prognoza

Publicat

acum 2 ore

Vremea în Alba în săptămâna 18-24 august: Schimbare bruscă a vremii. Temperaturile scad cu 10 grade. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 18 – 24 august aduce o schimbare bruscă a vremii în județul Alba. Temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius, iar ploile și furtunile vor deveni frecvente în mai multe localități din județ.

Săptămâna începe cu două zile de instabilitate atmosferică. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius și sunt anunțate ploi și furtuni. Mijlocul săptămânii aduce soare și temperaturi ridicate. Apoi, spre weekend, vremea se răcește considerabil. Vor fi maxime de doar 12 – 15 grade Celsius în zonele montane și în jur de 20 – 22 de grade în restul județului, temperaturi scăzute pentru mijlocul lunii august.

Citește și Cod portocaliu şi galben de inundaţii pe râuri din 22 de bazine hidrografice, până luni. Arieșul, Mureșul și Târnava sunt vizate

Luni, 18 august – vreme instabilă, cu furtuni și averse în majoritatea localităților, maxime între 15 și 23 de grade Celsius.
Marți, 19 august – cer variabil, perioade de soare alternate cu averse, temperaturi mai blânde, maxime între 17 și 26 de grade Celsius
Miercuri, 20 august – zi frumoasă și călduroasă, predominant însorită, cu temperaturi ce urcă până la 30–33 de grade Celsius
Joi, 21 august – soare și nori, dar vreme foarte caldă, maxime de 30–33 de grade Celsius
Vineri, 22 august – instabilitate accentuată, cu averse și furtuni în multe localități, maxime în scădere, de 24–29 de grade Celsius
Sâmbătă, 23 august – se răcește semnificativ, vreme mai rece și posibile averse. Maxime de 19–24 de grade Celsius
Duminică, 24 august – se răcește și mai mult. Vor fi ploi și averse pe arii extinse. Maximele nu mai trec de 22 de grade Celsius

Vremea în Alba în săptămâna 18 – 24 august

Vremea în Alba: Luni, 18 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai răcoare

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; furtuni

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni

Vremea în Alba: Marți, 19 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; una sau două averse scurte

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 20 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Joi, 21 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Vineri, 22 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Sâmbătă, 23 august

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Duminică, 24 august

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie intensă, apoi averse ușoare

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; ploaie

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; perioade de ploaie

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse de ploaie

sursa: accuweather.com

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 3 minute

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 26 de minute

Fată de 14 ani din Alba Iulia, DISPĂRUTĂ de acasă. Polițiștii au dat-o în urmărire
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 6 ore

LIVE VIDEO: „Suflet de Român”, spectacol folcloric la Alba Iulia, în curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 5 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 9 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 minute

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Mai mult din Educatie