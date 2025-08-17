Vremea în Alba în săptămâna 18-24 august: Schimbare bruscă a vremii. Temperaturile scad cu 10 grade. Prognoza meteo pe localități. Săptămâna 18 – 24 august aduce o schimbare bruscă a vremii în județul Alba. Temperaturile vor scădea cu până la 10 grade Celsius, iar ploile și furtunile vor deveni frecvente în mai multe localități din județ.

Săptămâna începe cu două zile de instabilitate atmosferică. Temperaturile scad cu 10 grade Celsius și sunt anunțate ploi și furtuni. Mijlocul săptămânii aduce soare și temperaturi ridicate. Apoi, spre weekend, vremea se răcește considerabil. Vor fi maxime de doar 12 – 15 grade Celsius în zonele montane și în jur de 20 – 22 de grade în restul județului, temperaturi scăzute pentru mijlocul lunii august.

Luni, 18 august – vreme instabilă, cu furtuni și averse în majoritatea localităților, maxime între 15 și 23 de grade Celsius.

Marți, 19 august – cer variabil, perioade de soare alternate cu averse, temperaturi mai blânde, maxime între 17 și 26 de grade Celsius

Miercuri, 20 august – zi frumoasă și călduroasă, predominant însorită, cu temperaturi ce urcă până la 30–33 de grade Celsius

Joi, 21 august – soare și nori, dar vreme foarte caldă, maxime de 30–33 de grade Celsius

Vineri, 22 august – instabilitate accentuată, cu averse și furtuni în multe localități, maxime în scădere, de 24–29 de grade Celsius

Sâmbătă, 23 august – se răcește semnificativ, vreme mai rece și posibile averse. Maxime de 19–24 de grade Celsius

Duminică, 24 august – se răcește și mai mult. Vor fi ploi și averse pe arii extinse. Maximele nu mai trec de 22 de grade Celsius

Vremea în Alba: Luni, 18 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Sebeș: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; mai răcoare

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; furtuni

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; averse

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună

Cugir: minime de 15 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; câteva furtuni

Vremea în Alba: Marți, 19 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; una sau două averse scurte

Oaşa: minime de 10 grade Celsius, maxime de 17 grade Celsius; o aversă sau furtună

Aiud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Blaj: minime de 12 grade Celsius, maxime de 25 grade Celsius; câteva averse, în special dimineața

Ocna Mureş: minime de 14 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 12 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Câmpeni: minime de 10 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; câteva averse sau furtuni

Arieşeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 18 grade Celsius; o aversă sau furtună

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; nori și soare

Vremea în Alba: Miercuri, 20 august

Alba Iulia: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; predominant însorit

Sebeș: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit

Șugag: minime de 11 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Oaşa: minime de 12 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; nori și soare

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; predominant însorit

Ocna Mureş: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; predominant însorit

Abrud: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Câmpeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; predominant însorit

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; parțial însorit

Cugir: minime de 13 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; însorit

Vremea în Alba: Joi, 21 august

Alba Iulia: minime de 17 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Șugag: minime de 13 grade Celsius, maxime de 27 grade Celsius; soare cu nori

Oaşa: minime de 13 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; înnorare accentuată

Aiud: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Blaj: minime de 16 grade Celsius, maxime de 32 grade Celsius; soare cu nori

Ocna Mureş: minime de 17 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Zlatna: minime de 16 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; soare cu nori

Abrud: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată

Câmpeni: minime de 13 grade Celsius, maxime de 30 grade Celsius; înnorare accentuată

Arieşeni: minime de 15 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; înnorare accentuată

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 33 grade Celsius; soare cu nori

Vremea în Alba: Vineri, 22 august

Alba Iulia: minime de 16 grade Celsius, maxime de 29 grade Celsius; parțial însorit

Sebeș: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Șugag: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Oaşa: minime de 9 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; averse

Aiud: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Blaj: minime de 15 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Ocna Mureş: minime de 15 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; câteva averse

Zlatna: minime de 14 grade Celsius, maxime de 26 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Câmpeni: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; o furtună în unele zone

Arieşeni: minime de 11 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; câteva averse și furtuni

Cugir: minime de 16 grade Celsius, maxime de 28 grade Celsius; câteva averse

Vremea în Alba: Sâmbătă, 23 august

Alba Iulia: minime de 12 grade Celsius, maxime de 24 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Șugag: minime de 8 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; o furtună în locuri izolate

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 15 grade Celsius; posibil o aversă sau furtună

Aiud: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare

Blaj: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; mai răcoare

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; predominant noros

Zlatna: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; o furtună în unele zone

Abrud: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse

Câmpeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; câteva averse

Arieşeni: minime de 9 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; câteva averse

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 23 grade Celsius; însorit spre parțial noros

Vremea în Alba: Duminică, 24 august

Alba Iulia: minime de 11 grade Celsius, maxime de 22 grade Celsius; averse

Sebeș: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Șugag: minime de 7 grade Celsius, maxime de 16 grade Celsius; ploaie

Oaşa: minime de 7 grade Celsius, maxime de 12 grade Celsius; ploaie intensă, apoi averse ușoare

Aiud: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Blaj: minime de 10 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse

Ocna Mureş: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; ploaie

Zlatna: minime de 10 grade Celsius, maxime de 20 grade Celsius; averse

Abrud: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie

Câmpeni: minime de 7 grade Celsius, maxime de 19 grade Celsius; perioade de ploaie

Arieşeni: minime de 8 grade Celsius, maxime de 14 grade Celsius; perioade de ploaie

Cugir: minime de 11 grade Celsius, maxime de 21 grade Celsius; averse de ploaie

sursa: accuweather.com

