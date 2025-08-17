Connect with us

Eveniment

Când se plătesc pensiile în septembrie 2025: Nu sunt motive de întârzieri în această lună

Când se plătesc pensiile în septembrie

Publicat

acum O oră

Când se plătesc pensiile în septembrie 2025: Nu sunt motive de întârzieri în această lună, întrucât atât data de la care sunt aduse de poștaș, cât și data la care sunt virate pe carduri, sunt zile lucrătoare. 

Reamintim că începând cu 1 august 2025, s-a aplicat o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Septembrie este a doua lună în care unii pensionari au venituri diminuate.

Plata efectivă a acestei contribuții a fost resimțită de toți pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, odată cu virarea pensiei aferente lunii august.

Contribuția este reținută la sursă, oamenii nu trebuie să facă nimic.

Vezi și Câți pensionari sunt în România și care este pensia medie. Date oficiale centralizate de Casa Națională de Pensii Publice

Când se plătesc pensiile în septembrie

Astfel, zilele în care se plătesc pensiile în septembrie 2025 nu ar trebui să sufere întârzieri. Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

  • în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA;
  • în data de 11 ale lunii în cont curent/card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții.

Ziua de 1 septembrie cade într-o zi de luni, deci nu fluxurile de bani nu vor fi afectate.

La fel, data de 11 septembrie este într-o zi de joi, lucrătoare, astfel încât nu vor fi probleme sau amânări ale datei la care se virează.

Casa Națională de Pensii dă asigurări că nu vor exista întârzieri la plata pensiilor.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 3 minute

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 26 de minute

Fată de 14 ani din Alba Iulia, DISPĂRUTĂ de acasă. Polițiștii au dat-o în urmărire
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 3 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 8 ore

Primărița din Vințu de Jos, Simona Cazan, a lansat un apel pentru ajutorarea familiei care deținea magazinul care a ars duminică
Administrațieacum 3 zile

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Românii din diaspora trimit mai puțini bani acasă. Din ce țări vin cele mai mari sume
Economieacum 2 zile

Țeapa cu investițiile online. Cum a căzut o persoana din Alba în plasa unui ”broker”. Ce greșeli a făcut și cum a rămas fără bani
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Fost consilier județean PSD din Câmpeni, condamnat pentru obținere ilegală de fonduri. Facturi fictive pentru bani de la stat
Evenimentacum 3 zile

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Nicolae Stanciu a debutat cu un gol superb, la Genoa. Publicație italiană: A fost cel mai bun om al partidei
Evenimentacum o zi

VIDEO Luptătorul de MMA, Ion Surdu, starul Exatlon și campionul Oktagon, la Alba Iulia: A îmbrăcat armura unui legionar roman
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Numerele extrase la LOTO
Evenimentacum 20 de minute

Numere câștigătoare Loto 17 august 2025 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Evenimentacum 6 ore

LIVE VIDEO: „Suflet de Român”, spectacol folcloric la Alba Iulia, în curtea interioară a Palatului Principilor Transilvaniei
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

6 octombrie - Ziua mondială a mersului pe jos
Actualitateacum 5 ore

Beneficiile mersului pe jos: de la prevenirea bolilor, la claritate mentală
Evenimentacum 9 ore

Pacienții vor putea semnala trimiterea abuzivă de la spitalele de stat, către cabinete private. Formular online de la 1 septembrie
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 minute

Banii de pe cardurile educaționale trebuie cheltuiți luna aceasta. Sumele rămase vor fi RETRASE automat din conturi
Educațieacum o zi

Fitch a menținut ratingul României, dar avertizează asupra deficitului foarte ridicat. Ce s-ar fi întâmplat dacă ajungea în ”junk”
Mai mult din Educatie