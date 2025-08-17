Când se plătesc pensiile în septembrie 2025: Nu sunt motive de întârzieri în această lună, întrucât atât data de la care sunt aduse de poștaș, cât și data la care sunt virate pe carduri, sunt zile lucrătoare.

Reamintim că începând cu 1 august 2025, s-a aplicat o contribuție de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. Septembrie este a doua lună în care unii pensionari au venituri diminuate.

Plata efectivă a acestei contribuții a fost resimțită de toți pensionarii cu pensii mai mari de 3.000 de lei, odată cu virarea pensiei aferente lunii august.

Contribuția este reținută la sursă, oamenii nu trebuie să facă nimic.

Când se plătesc pensiile în septembrie

Astfel, zilele în care se plătesc pensiile în septembrie 2025 nu ar trebui să sufere întârzieri. Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează:

în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA;

în data de 11 ale lunii în cont curent/card, pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții.

Ziua de 1 septembrie cade într-o zi de luni, deci nu fluxurile de bani nu vor fi afectate.

La fel, data de 11 septembrie este într-o zi de joi, lucrătoare, astfel încât nu vor fi probleme sau amânări ale datei la care se virează.

Casa Națională de Pensii dă asigurări că nu vor exista întârzieri la plata pensiilor.

