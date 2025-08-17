Eveniment
Două localități din Alba, sub Cod Portocaliu de furtună. Nou Cod Galben emis pentru întreg județul Alba
Alertă Cod Portocaliu pentru Valea Lungă și Cenade. Alerta este valabilă duminică, de la ora 18:00 pâna la ora 19:00. De asemenea, întreg județul se află până luni sub Cod Galben de vreme rea.
Se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25 – 35 de litri pe metrul pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului care va ajunge la viteze de 50 – 55 de kilometri la oră, grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).
De asemenea, pentru toată zona judeului Alba a fost emisă o avertizare de Cod Galben de furtuna.
Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică caree se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-55 de kilometri la oră) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).
În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 35-40 de litri pe metrul pătrat.
Codul este valabil de duminică de la 21:00 până la luni la ora 10:00.
