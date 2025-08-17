Connect with us

Două localități din Alba, sub Cod Portocaliu de furtună. Nou Cod Galben emis pentru întreg județul Alba

acum O oră

Alertă Cod Portocaliu pentru Valea Lungă și Cenade. Alerta este valabilă duminică, de la ora 18:00 pâna la ora 19:00. De asemenea, întreg județul se află până luni sub Cod Galben de vreme rea. 

Se vor înregistra averse torențiale care vor acumula 25 – 35 de litri pe metrul pătrat, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului care va ajunge la viteze de 50 – 55 de kilometri la oră, grindină de medii dimensiuni (2-4 cm).

De asemenea, pentru toată zona judeului Alba a fost emisă o avertizare de Cod Galben de furtuna.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică caree se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50-55 de kilometri la oră) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de litri pe metrul pătrat și izolat de peste 35-40 de litri pe metrul pătrat.

Codul este valabil de duminică de la 21:00 până la luni la ora 10:00.

