Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare
Bacalaureat 2026: Calendarul definitiv al examenului, stabilit de Ministerul Educației, a fost publicat în Monitorul Oficial.
Probele de evaluare a competențelor ligvistice și digitale vor fi organizate înaintea celor scrise, la interval de 12 zile.
Probele scrise încep în 29 iunie, iar rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, potrivit edupedu.ro.
Candidații vor putea cere să-și vadă lucrările, imediat după afișarea rezultatelor și înainte să depună contestații.
Absolvenții de liceu se înscriu la examen în perioada 2-4 iunie 2026. Cursurile se încheie, pentru aceștia, în 4 iunie 2026.
Bacalaureat 2026. Calendarul examenului– Sesiunea iunie-iulie 2026
2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D
29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)
8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale
Calendar SIMULARE BACALAUREAT 2026
Înaintea sesiunii propriu-zise a examenului, liceenii vor participa la simularea acestuia. Testările vor fi în luna martie 2026.
- 23 martie 2026: Proba E.a) — probă scrisă — limba și literatura română
- 24 martie 2026: Proba E.c) — probă scrisă — proba obligatorie a profilului
- 25 martie 2026: Proba E.d) — probă scrisă — proba la alegere a profilului și specializării
- 26 martie 2026: Proba E.b) — probă scrisă — limba și literatura maternă
- 3 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor
Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea a doua (iulie-august 2026)
- 4-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
- 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
- 4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
- 5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
- 6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D
- 10 august 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
- 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
- 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
- 13 august 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
- 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
- 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
- 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor
- 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale
