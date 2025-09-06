Connect with us

Educație

Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare

sala clasa liceu examen

Publicat

acum 2 ore

Bacalaureat 2026: Calendarul definitiv al examenului, stabilit de Ministerul Educației, a fost publicat în Monitorul Oficial.

Probele de evaluare a competențelor ligvistice și digitale vor fi organizate înaintea celor scrise, la interval de 12 zile.

Probele scrise încep în 29 iunie, iar rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026, potrivit edupedu.ro.

Candidații vor putea cere să-și vadă lucrările, imediat după afișarea rezultatelor și înainte să depună contestații.

Absolvenții de liceu se înscriu la examen în perioada 2-4 iunie 2026. Cursurile se încheie, pentru aceștia, în 4 iunie 2026.

Bacalaureat 2026. Calendarul examenului– Sesiunea iunie-iulie 2026

2-4 iunie 2026: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

Calendar SIMULARE BACALAUREAT 2026

Înaintea sesiunii propriu-zise a examenului, liceenii vor participa la simularea acestuia. Testările vor fi în luna martie 2026.

  • 23 martie 2026: Proba E.a) — probă scrisă — limba și literatura română
  • 24 martie 2026: Proba E.c) — probă scrisă — proba obligatorie a profilului
  • 25 martie 2026: Proba E.d) — probă scrisă — proba la alegere a profilului și specializării
  • 26 martie 2026: Proba E.b) — probă scrisă — limba și literatura maternă
  • 3 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Vezi și Calendar Evaluare Națională 2026 și Calendar an școlar 2025-2026

Calendar Bacalaureat 2026 – sesiunea a doua (iulie-august 2026)

  • 4-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
  • 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A
  • 4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B
  • 5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C
  • 6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D
  • 10 august 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 36 de minute

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
Evenimentacum 59 de minute

Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025, câștigat de Vasile Balogh. Este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
sala clasa liceu examen
Educațieacum 2 ore

Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 7 ore

VIDEO Centru de colectare cu aport voluntar la Alba Iulia. Când vor putea fi duse gratuit deșeuri pe platforma aflată în amenajare
Administrațieacum 2 zile

Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 9 ore

VIDEO: S-a deschis Târgul Apulum Agraria la Alba Iulia. Produse tradiționale, legume și fructe de sezon. Care este oferta
Ratele românilor vor crește
Economieacum o zi

Ce așteptări financiare au absolvenții care intră pe piața muncii. Salariile cerute în marile orașe vs media națională
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Administrațieacum 4 zile

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Evenimentacum 5 zile

LIVE: Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe Pachetul 2 de măsuri, inclusiv reforma pensiilor magistraților, la Parlament
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 3 ore

FOTO: Sportivii CS Unirea Alba Iulia, pe podium la Cupa Sibiului la box. Premiile obținute
Aiudacum o zi

Sute de alergători la Aiud Green Run by DP World 2025. Cursa empatiei și solidarității, pentru sprijinirea spitalului municipal
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 36 de minute

VIDEO: O pată de culoare în cartierul ”Lumea Nouă” din Alba Iulia. Copiii din comunitate au învățat ce înseamnă graffiti
Evenimentacum 59 de minute

Marele Premiu „Strugurele de Aur” 2025, câștigat de Vasile Balogh. Este student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

WhatsApp
Actualitateacum o săptămână

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Evenimentacum o săptămână

Atenționare DNSC: conectarea la rețele publice WiFi poate pune în pericol datele personale. Recomandări
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 2 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

sala clasa liceu examen
Educațieacum 2 ore

Bacalaureat 2026. Probele scrise, între 29 iunie și 3 iulie. CALENDAR oficial al examenului și al sesiunii de simulare
Educațieacum 2 ore

Evaluare Națională 2026. Probele vor începe în 22 iunie. CALENDARUL oficial al examenului. Noutăți pentru elevii de gimnaziu
Mai mult din Educatie