Intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol. Avertizare ANM

Publicat

acum 4 secunde

Administrația Național de Meteorologie a emis sâmbătă o avertizare de intensificări ale vântului și precipitații predominant sub formă de ninsoare, ghețuș, polei și viscol, care vizează, în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 29 decembrie, ora 21:00, zona montană, Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, Carpații Meridionali și Orientali.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50 - 70 km/h.

În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90 - 110 km/h, viscolind zăpada depusă

Pe parcursul zilei de sâmbătă (27 decembrie), vântul va avea intensificări în regiunile estice, sud-estice, sud-vestice, apoi, până în seara zilei de luni 29 decembrie, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 40 - 60 km/h, amplificând senzația de frig.

La munte, temporar, vor fi rafale de peste 70 - 90 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În zona montană, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii extinse începând din noaptea de sâmbătă spre duminică și până luni dimineața.

Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5 - 10 cm, iar în Carpații Meridionali și Orientali, pe alocuri, și de 15 - 20 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Meteorologii au emis sâmbătă și un Cod galben valabil în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 - 27 decembrie, ora 23:00.

Vezi și Parte a județului Alba sub un Cod Galben de vreme rea: Intensificări ale vântului și zăpadă viscolită

În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 60 - 85 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafale de 90 - 110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze de 50 - 70 km/h.

De asemenea, este în vigoare un Cod galben în intervalul 27 decembrie, ora 23:00 - 29 decembrie, ora 10:00.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Vântul va avea viteze de 50 - 70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3 - 8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10 - 20 cm.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze de 50 - 70 km/h.

În intervalul 28 decembrie, ora 02:00 - 29 decembrie, ora 10:00 va fi în vigoare un Cod portocaliu de intensificări ale vântului și ninsori.

În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1.700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110 - 130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită.

Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale de 70 - 90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1.700 m de 90 - 100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

